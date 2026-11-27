資料外洩事故頻生，民建聯立法會議員陳克勤今日去信立法會保安事務委員會，要求加開特別會議或在下次會議增加緊急議程，討論「加強網絡安全防禦及遏止大型資料外洩引發的詐騙風險」，促使政府嚴查事件。

三局擬跨部門打擊

陳克勤指初步統計，過去兩個月有17間機構、312萬人次的資料外洩。他形容如「無掩雞籠」，被黑客任意取得資料，不法之徒或利用資料作「二次詐騙」，帶來很大的安全隱患。他擔心涉及共謀行為，政府需重視如此大規模的事件。他期望當局在立法會上清楚交代最新執法及調查進展、遏止「二次詐騙」的部署工作，以及協助公私營機構全面檢查保安漏洞的緊急應變措施。對於今日有報道引述消息指創新科技及工業局、政制及內地事務局，及保安局跨部門合作打擊。陳克勤認同有跨部門協作的必要性，避免工作上出現不協調。