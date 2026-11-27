黃傑龍指，集團旗下「KABU PASS」會員達數十萬名，近期正與資訊科技部門多次商討加強保安，提及集團使用國際一級的雲端伺服器儲存資料，已經屬於世界頂級的商用網絡保安級別，最近再更新保安指引和教育員工，直言「我哋做餐飲集團唔係做IT嘅都只能夠盡做，盡量將安全系數提高。」

近期多間公司，甚至政府部門發生資料外洩。經營「牛角」、「溫野菜」等餐廳的叙福樓集團（1978）主席黃傑龍在社交媒體表示，在人工智能（AI）時代認為業界應該減少索取過多個人資料，並建議客人不要用真名登記公司旗下會員「KABU PASS」。

建議客人不要用真名登記會員

黃傑龍稱，「與其不斷諗點樣守，不如由源頭再諗一次，我哋究竟攞咗客人咩資料？」他發現集團主要收取會員5項資料，包括姓名、電話號碼、電郵、出生年月份，以及居住或工作地區。他指，慶幸集團沒有收集會員身份證號碼，以及信用卡資料。

他認為商業機構向顧客索取太多個人資料，並表示「真係要檢討吓」。他建議旗下「KABU PASS」會員，不要提供真實姓名，並將姓名改用代號，因為集團只會透過電話與會員聯繫。