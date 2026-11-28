大埔宏福苑火災發生一年，署理財政司司長兼署理房屋局局長黃偉綸接受電台及電視節目訪問時表示，當局收回宏福苑土地後，計劃將來用作公園及社區設施，由於涉及土地規劃過程，預計需時幾年，未來仍要與社會商討。至於會否設立紀念公園，黃偉綸直言是嚴肅議題，需顧及不同人士的感受，目前不打算揣測。

年底前再安排約80戶上樓

黃偉綸在電視節目中提及，再有一戶業主與政府簽署協議，令已簽約戶數增至1,915戶，當中1,749戶、超過88%已完成轉讓。至於未出售業權的13戶，他透露有部分業主聯絡解說專隊希望再作商討，認為雙方仍有溝通空間，當局下月會接觸未出售業權的業主，了解他們會否改變心意，但強調政府會尊重業主決定，不會強迫。