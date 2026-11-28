周六（28日）下午2時許，屯門建旺街4號利通工業大廈有外牆的棚網起火，火勢經消防灌救約半小時後已大致救熄。消防灌救期間，有200人被疏散到安全地方，無人受傷。從網上影片可見，棚架陷火海，火光熊熊，濃煙席捲半空；消防向火場射水。消防處表示，大廈維修工程並不牽涉使用明火工具，而消防處在大廈天台及外牆棚架各處發現多個煙頭，初步相信起火原因與煙頭有關。

消防處指，涉事大廈為一座14層高的工業用途建築物，外牆部份棚架被燒毀。經初步調查，消防處相信火警原因沒有可疑。根據現場報案人提供資料及消防處初步調查，起火位置確認為大廈外牆三樓平台，火勢由下而上蔓延。三樓平台焚毁程度嚴重，平台上亦發現積存焚毁雜物及煙包。由於當日大廈維修工程並不牽涉使用明火工具及消防處在大廈天台及外牆棚架各處發現多個煙頭，初步相信起火原因與煙頭有關。

消防處快速應變小隊於火警後，就大廈的消防裝置進行功能性測試後，結果顯示火警警報系統、消防栓喉轆系統及花灑系統都能運作正常，消防水缸有足夠水量。消防處已牽頭成立跨部門調查組進一步調查火警成因，成員包括屋宇署、勞工處、政府化驗所。