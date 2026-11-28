第22屆公共關係行業最佳案例交流會暨2026中國公關嘉年華，於周四（26日）在北京舉行，香港及澳門參賽機構表現突出，合共獲得12項金獎、7項銀獎、2項銅獎及1項品牌創意獎，共22個案例獲獎，涉及17間機構。 交流會由中國國際公共關係協會（CIPRA）主辦、中青旅聯科（北京）數字營銷有限公司承辦。CIPRA原會長、現顧問吳紅波在大會上，特別祝賀香港參賽案例取得空前佳績。是次共有22家機構獲獎，當中包含12個金獎，對於特區政府部門參賽表示欣喜，認為為本年度大會生色不少。

醫管局保安局獲金獎 獲得金獎項目包括：7-Eleven香港及澳門「啡 We Green咖啡渣再生企劃」；中國建築工程（香港）「地盤×雙料影后職安健活動」；香港房屋協會「以同理心守護公共資源——富戶政策全面實施計劃」；港燈「歷史悠久 不忘創新——135周年慶祝活動」；醫院管理局「助精神復元人士融入社區 構建共融文化」；美心集團「70周年，啖啖優惠送到你嘴邊」；港鐵公司「今日起 建好未來」；昂坪360二十周年慶典；騰訊青年發展委員會「大灣區人才培養項目」；Tencent Charity Foundation與基匯資本民坊「全民騰飛慈善運動計劃2025」；香港迪士尼樂園度假區「20周年奇妙派對」；以及保安局與傳藝公關廣告合併參賽的「聽我講：一齊企硬唔take嘢」禁毒宣傳。