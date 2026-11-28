建造業議會表示，其應用程式被入侵，可能涉及約 50 萬註冊工人資料。(資料圖片)

建造業議會表示，周五（27日）偵測到其「建造業議會應用程式（CIC APP）」伺服器出現可疑活動，並發現有未經授權人士存取個人資料。經初步調查顯示，事件可能涉及約 50 萬註冊工人資料，包括姓名、出生日期、性別、電話號碼及身份證明文件號碼，強調並不涉及任何財務資料。 建造業議會表示，已啟動應變措施，以控制資訊保安事件的影響，包括即時暫停該應用程式運作、委聘獨立第三方網絡安全鑑證專家協助調查，已向警方報案，並通報私隱專員公署及數字政策辦公室。議會正核實受影響範圍，將盡快通知受影響用戶。

建造業議會呼籲所有用戶提高警覺，切勿向可疑來電、短訊、電郵或連結提供任何個人資料，亦不要回覆任何可疑訊息或點擊不明連結，或向他人透露密碼或一次性密碼（OTP）。議會表示，其他系統及服務未受影響，工人出入工地拍咭系統亦維持正常運作。 建造業議會指，一直重視網絡安全，並將持續檢視及加強防護措施，採取一切可行的方法保障用戶資料。議會對受影響人士造成的不便深表歉意，並再次呼籲用戶提高警覺。

方保僑：受影響工人必須格外小心 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，是次事件再次說明，掌握大量市民個人資料的機構，已成為網絡攻擊的主要目標，攻擊者取得身份證明文件號碼等資料後，有可能用於冒充身份或進行詐騙，因此受影響工人必須格外小心。 他指，議會已即時暫停有關應用程式運作、報警、通報私隱專員公署及數字政策辦公室，並委聘獨立專家調查，做法正確。下一步最重要是盡快核實受影響範圍，主動通知受影響人士，並清楚交代補救安排。

方保僑呼籲所有註冊工人提高警覺，切勿向可疑來電、短訊、電郵或連結提供個人資料，亦不要點擊不明連結或透露密碼及一次性密碼。如收到自稱議會或相關機構的訊息，應直接致電議會官方熱線核實。機構方面亦應持續檢視及加強網絡防護，減低同類事件再次發生的風險。