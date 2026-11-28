無線電視節目《東張西望》播出一條食環署人員涉嫌集體「蛇王」的預告片後，食環署周六（28日）發稿公布，發現有小販管理主任職系人員涉嫌假借參與工會會務之名，以欺詐手段騙取部門批准其暫離工作崗位的申請。署方形容有關行為「絕對不可接受」，由於事件可能涉及刑事罪行，署方已就事件報警，並會積極配合警方調查。
發言人又指，署方已在不影響警方調查的前提下展開紀律調查，強調絕不姑息任何虛假申報或濫用行為，嚴正處分所有證實違規的人員。就今次事件，食環署除了進行紀律調查外，亦會檢視現行因處理工會事務而申請暫離工作崗位的審批及管理安排，在不妨礙正常工會活動的前提下，確保制度不被濫用。
發言人補充，政府就公務員在工作時間暫離崗位參與工會事務設有既定指引，由於員工有權參與正常工會活動，署方一般會按指引批出申請，亦不會直接介入或監察工會內部運作；然而，有關安排必須按規定及批准條件執行，所有人員包括工會代表，均須遵守公務員的紀律及誠信要求。
《東張西望》預告指收到爆料後經連月調查，發現有食環署小販管理隊多名職員，假借開會「蛇王」赴飲茶、看電影、健身、買餸等，更指有人做出「令人嘩然行為」，片段見到有多名男子入鏡，有關報道尚未播出。