無線電視節目《東張西望》播出一條食環署人員涉嫌集體「蛇王」的預告片後，食環署周六（28日）發稿公布，發現有小販管理主任職系人員涉嫌假借參與工會會務之名，以欺詐手段騙取部門批准其暫離工作崗位的申請。署方形容有關行為「絕對不可接受」，由於事件可能涉及刑事罪行，署方已就事件報警，並會積極配合警方調查。

發言人又指，署方已在不影響警方調查的前提下展開紀律調查，強調絕不姑息任何虛假申報或濫用行為，嚴正處分所有證實違規的人員。就今次事件，食環署除了進行紀律調查外，亦會檢視現行因處理工會事務而申請暫離工作崗位的審批及管理安排，在不妨礙正常工會活動的前提下，確保制度不被濫用。