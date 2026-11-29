本港近兩個月錄得多宗個人資料外洩事故，涉及政府部門、公共服務、醫院和零售等範疇。保安局局長鄧炳強形容問題嚴重，指黑客廣泛利用人工智能(AI)作案，相關政策局正審視現有防範風險隱患機制、如何提升預防能力，保安局轄下的關鍵基礎設施專員辦公室及警方網絡安全及科技罪案調查科亦正認真處理問題。
鄧炳強於一個電台節目稱，發覺近期黑客多利用AI犯案，更容易獲取程式界面密鑰，又指部分機構推出新系統後未有取消測試版系統，以及企業防火牆做得不足等，「以往可能嗰啲賊都喺度試你，以前試就要耐少少，依家就有咗AI幫助。」他認為企業電腦系統正面臨風險，提醒企業有責任加強網絡安全及保護，如加強防火牆、更新系統，亦可使用AI預先審視系統漏洞等，同時提醒市民提防騙案。
江玉歡：公營保安系統出問題難接受
立法會前議員江玉歡在社交平台稱，縱使本港每日談論高科技、Al，亦已訂立關鍵基礎設施安全法例，對市民的資料安全保護網仍然是千蒼百孔，利用盜取資料的網騙電騙橫行。她指，資料外洩所涉的不乏公營機構，規模小的私人機構尚且可以缺乏資源為由，難以經常提升系統，但公營的保安系統出問題就難以令人接受。她提到，政府耗費大量金錢做的智能身份證，理應能廣泛應用在公營機構的服務預訂或會員登記，像新加坡的SingPass每人只需用一個登入，就能處理個人事務，又說本港立法會過去幾年批了不少科技有關的撥款，「若部分用作協助防範電騙網騙，市民的幸福感肯定有所提升。」