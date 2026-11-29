本港近兩個月錄得多宗個人資料外洩事故，涉及政府部門、公共服務、醫院和零售等範疇。保安局局長鄧炳強形容問題嚴重，指黑客廣泛利用人工智能(AI)作案，相關政策局正審視現有防範風險隱患機制、如何提升預防能力，保安局轄下的關鍵基礎設施專員辦公室及警方網絡安全及科技罪案調查科亦正認真處理問題。

鄧炳強於一個電台節目稱，發覺近期黑客多利用AI犯案，更容易獲取程式界面密鑰，又指部分機構推出新系統後未有取消測試版系統，以及企業防火牆做得不足等，「以往可能嗰啲賊都喺度試你，以前試就要耐少少，依家就有咗AI幫助。」他認為企業電腦系統正面臨風險，提醒企業有責任加強網絡安全及保護，如加強防火牆、更新系統，亦可使用AI預先審視系統漏洞等，同時提醒市民提防騙案。