政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊早前採取兩輪行動，合共拘捕163人，涉及總額超過2.3億元。保安局局長鄧炳強稱，以往廉政公署、競爭事務委員會和警方工作相對「高度分工」，沒有一個早期展開的情報交流，而現時各方及早交流情報將拼圖拼湊，有助理解圍標集團的運作方式及蒐集證據，強調政府會針對圍標集團「見一個就拉一個」。

舉報人可經證人計劃保護

鄧炳強在一個電台節目強調，從未低估圍標問題，當局會因應情況改善執法，例如派特遣隊人員以臥底形式，出席情況有可疑的業主大會，並留意場內有否可疑人士，或採取跟蹤行動蒐證。

政府反圍標熱線「182000」運作兩個多星期以來，至今已收到近150個舉報，他透露第二輪行動部分重要資料是經熱線獲得，指來電的大部分是業主，亦有不想同流合污的專業人士，以及有希望透過提供資料減低刑事責任的曾參與圍標人士。他指，如果有圍標集團成員知錯想轉做證人，政府會提供證人計劃予以保護甚至更改身份，又說至今未見舉報人為懸紅獎金而舉報。