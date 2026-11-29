行山熱點之一的飛鵝山「自殺崖」，再有人不顧安危玩命打卡。繼上周有外籍女子在該處徒手攀崖的片段流出後，社交平台昨日（28日）再瘋傳另一段女子於同一位置攀爬懸崖的影片，引起網民強烈批評，直斥涉事者為求「打卡」罔顧性命安全。

根據網上流傳影片可見，一名身穿便服外套及牛仔褲的長髮女子，在完全沒有佩戴安全頭盔、安全繩等任何防護裝備的情況下，於陡峭的崖壁上雙手緊抓岩石邊緣，雙腳踏着狹窄的岩石凸出位置緩慢橫行。當抵達崖邊近盡頭處時，該名女子更在毫無遮擋的懸崖邊緣轉身，面向鏡頭擺出姿勢拍照留念，場面極度驚險。