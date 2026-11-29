行山熱點之一的飛鵝山「自殺崖」，再有人不顧安危玩命打卡。繼上周有外籍女子在該處徒手攀崖的片段流出後，社交平台昨日（28日）再瘋傳另一段女子於同一位置攀爬懸崖的影片，引起網民強烈批評，直斥涉事者為求「打卡」罔顧性命安全。
根據網上流傳影片可見，一名身穿便服外套及牛仔褲的長髮女子，在完全沒有佩戴安全頭盔、安全繩等任何防護裝備的情況下，於陡峭的崖壁上雙手緊抓岩石邊緣，雙腳踏着狹窄的岩石凸出位置緩慢橫行。當抵達崖邊近盡頭處時，該名女子更在毫無遮擋的懸崖邊緣轉身，面向鏡頭擺出姿勢拍照留念，場面極度驚險。
相關片段隨即在網上引發熱烈討論，大批網民留言直斥涉事女子不應為博取網上關注而以身犯險，「好心啦！唔好為D likes 做低智商的事。」、「飛行服務隊不是隨時為你服務」、「係悶到無嘢好玩？定係覺得自己條命唔值錢？」
一周內兩宗同類驚險事件
這已是短短數日內，同一地點流出的第二宗「玩命打卡」事件。早在上周三（25日），網上已流傳一段操菲律賓語的女子在飛鵝山自殺崖徒手攀爬的影片，當時該女子在同行友人扶持下爬落陡峭崖壁，並貼壁橫移至巨石盡頭拍照，過程同樣險象橫生，當時已引起社會廣泛關注。
自殺崖被列漁護署高危行山黑點
翻查資料，飛鵝山石崖俗稱自殺崖，地理位置險峻、風化嚴重及滿佈碎石。由於飛鵝山石崖並沒有正式行山路線，過往曾發生多宗傷亡事故，因此被漁農自然護理署列為「曾發生致命及嚴重意外的高危地點」之一 。當局已因應情況在合適的位置加設警告牌，提醒遠足人士切勿進入有潛在危險的地方。呼籲遠足人士應注意安全，避免自行開路及前往該等高危地點。