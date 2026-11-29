「Name Your Own Price」定價機制於首次登陸亞洲、於西九文化區舉行的「Family Style」美食節中測試。(李朗僑攝)

隨著香港盛事經濟持續升溫，大型演唱會及潮流文化活動的「黃牛」炒賣問題備受關注。「ComplexCon」主辦方為遏止「黃牛黨」，不只已改用動態二維碼門票，並將門票與用戶手機設備綁定，同時計劃於明年第一季增設官方二手轉讓平台，並以「Name Your Own Price」機制，讓真正想入場的市民自行出價競投最後釋出的門票。主辦方表示，平台既能讓真正想入場的粉絲買到票，亦能把原本流向黃牛的經濟效益留在官方體系內以回饋演唱會體驗，亦避免買家因在非官方途徑購票而蒙受假票詐騙損失。

國際潮流文化盛事ComplexCon繼今年3月在亞博館舉行，明年再度落戶香港，不只展示潮物，主舞台更會上演多場演唱會。Complex Asia/SV Vision行政總裁胡陳德姿受訪時指，黃牛亂象不只令粉絲難買正價票，更損害行業生態。團隊遂決定於明年第一季售票中推行「粉絲優先」票務方案，從科技攔截、分配透明度及定價機制三方面應對。 動態碼綁定認證手機 胡陳德姿指，以往傳統實體門票或靜態電子票容易成為炒賣及詐騙的溫床。為此，團隊改為透過專屬應用程式內的動態二維碼入場，並將門票綁定已驗證電郵及手機設備，加上購買上限、機械人偵測及追蹤轉讓紀錄，一旦發現異常可即時鎖定帳號。她形容，門票直接鎖定手機，「即係你個電話都要賣埋先得囉」。此外，方案亦會披露公開發售及贊助商等門票比例，並把未使用的預留門票撥回公開發售。

推官方二手平台 除了技術防偽，主辦方亦著手疏導市民的正常轉讓需求。胡陳德姿指，理解部分持票人或因臨時生病或行程變動而無法出席，若缺乏正規渠道，往往被迫在社交平台或非官方途徑轉讓，既產生蒙受假票詐騙損失的風險，亦會把經濟效益流入二手市場，因此團隊將於明年第一季在官方應用程式推出二手轉讓平台(Official Marketplace)，讓未能入場的觀眾在系統保障下放售門票，減低市民遇上假票詐騙的風險。

胡陳德姿透露，平台採用「Name Your Own Price」的定價機制，並在近日於首次登陸亞洲、於西九文化區舉行的「Family Style」美食節中測試，並運作順暢。機制下，假設主辦方在活動前夕釋出最後50張預留門票，有意入場的市民可自行填寫願意支付的最高票價；截止後系統按出價由高至低排序，入圍的前50名買家一律只需支付第50名的最低入圍價即可成交。 經濟效益留在官方體系內 胡陳德姿表示，機制旨在讓真正捨得付費、並認為門票具相應價值的粉絲順利購票，同時在保留標準門票供公眾廣泛購買的前提下，把原本流向二手市的市場經濟效益留在官方體系內，「即係透過我哋個official marketplace，嗰啲經濟嘅價值，就唔會流失咗去啲炒家度，就可以繼續投入去做好啲大型活動，或者回饋返畀個artist同埋個製作，令到個體驗愈做愈好。」