香港旅遊發展局（旅發局）聯同香港旅遊業界，包括香港旅遊業議會代表、旅行社、航空公司、酒店及景點夥伴等，首次前往烏茲別克斯坦首都塔什干（Tashkent）及哈薩克斯坦最大城市阿拉木圖（Almaty），一連三日(11月25至27日)展開大型海外推廣活動，包括首度參與中亞地區最大規模的國際旅遊展覽，以及舉辦大型旅遊推介會和業界洽談活動，與超過200 名當地旅遊業者建立聯繫及探索合作機遇，拓展商機，吸引當地旅客訪港。 旅發局總幹事劉鎮漢表示，「近年中亞旅客前往中國旅遊的興趣與日俱增，加上訪華免簽政策擴大、往返中亞與中國內地及香港的航空聯繫不斷加強，包括香港與哈薩克斯坦直航航線即將開通，有助香港開拓中亞客源市場。旅發局把握契機，聯同香港旅遊業界首次參與中亞最大國際旅遊展，推介『只在香港（Only in Hong Kong）』的推廣計劃，以及宣傳中國內地和香港『一程多站』旅遊體驗。我們同時聯同航空公司及業界夥伴推出針對中亞市場的旅遊產品及優惠，吸引更多高增值過夜旅客訪港，為香港旅遊業注入新增長動力。」

首度亮相中亞最大國際旅遊展 提升香港旅遊知名度 為進一步拓展中亞市場，旅發局首次參與在烏茲別克斯坦舉行、被譽為中亞地區最大及最具影響力的商貿旅遊展覽—「塔什干國際旅遊展」（Tashkent International Tourism Fair，TITF），並設立「香港館」，攜手一眾香港旅遊業界代表推廣香港，以「只在香港（Only in Hong Kong）」為主題，介紹香港獨有的盛事活動、中外文化匯聚、美食體驗、戶外景點、城市特色，以及最新旅遊資訊，提升中亞市場對香港作為國際旅遊目的地的認識與興趣。

推出針對中亞旅客之「香港＋中國內地」一程多站體驗 隨著赴華旅遊便利度提升，不少中亞旅客希望透過旅遊深入了解中國文化、歷史及現代發展。旅發局亦藉今次推廣活動向當地業界介紹「香港＋中國內地」一程多站旅遊體驗，鼓勵當地業界開闢新旅遊路線，串連香港與大灣區及中國內地熱門目的地，讓旅客在一次旅程可享受不同地方的體驗。 乘直航開啟推出限時限量新春旅遊優惠吸客 配合香港與哈薩克斯坦直航客運航線即將於明年一月開通，以及農曆新年旅遊旺季鼓勵中亞旅客親身到訪香港，旅發局將聯同國泰航空推出限時限量優惠推廣，旅客有機會享用「買一送一」訪港機票優惠，並獲贈「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊門票及其他特別優惠，體驗香港最具代表性的節慶盛事之一，並感受香港農曆新年氣氛。

多渠道促進旅遊交流合作 在中亞推廣期間，旅發局亦分別與烏茲別克斯坦及哈薩克斯坦官方旅遊機構（Tourism Committee of the Republic of Uzbekistan 及 Tourism Promotion Department of Almaty）代表會面，就旅遊產品開發及推廣進行交流，探討未來合作方向。 劉鎮漢亦接受多家中亞媒體訪問，介紹香港最新旅遊發展及旅發局的推廣工作，進一步提升香港在中亞市場的知名度及吸引力。 此外，旅發局於烏茲別克斯坦舉辦「香港之夜」業界交流晚宴，邀請逾90名當地旅遊業界代表出席，藉此加深他們對香港旅遊最新發展及產品的認識，並促進雙方建立更緊密的夥伴關係。

在哈薩克斯坦，旅發局聯同香港旅遊業界代表與逾110名當地旅行社及旅遊業人士進行商務配對及洽談，拓展商機。

中亞業界：烏茲別克出境遊增逾2成 中國躋旅客十大之選 中亞旅遊業界認為，香港對當地旅客具吸引力，冀與香港業界進一步合作開發旅遊產品及客源交流。 烏茲別克斯坦旅行社 Centrum Holidays 代表Farruhhbek Muratov形容，「烏茲別克斯坦是區內增長最快的旅遊市場之一，去年共有760萬名烏茲別克斯坦居民出境旅遊，按年增加22%。自2025年6月實施免簽安排以來，中國已躋身烏茲別克斯坦旅客十大熱門旅遊目的地之一；而今年到訪烏茲別克斯坦的中國旅客亦增加一倍。我們觀察到烏茲別克斯坦旅客對香港有著殷切興趣，尤其是尋求嶄新旅遊目的地的家庭旅客，以及有意將城市短途旅遊與中國之旅結合的旅客。透過與香港的酒店、景點及旅行社建立聯繫，我們將能為這些旅客開發新產品，涵蓋家庭套票以至結合香港與中國內地的行程安排。」

哈薩克斯坦旅行社Pegas Touristik代表Osama Ghareeb表示，「香港與阿拉木圖即將開通直航航班令人振奮，不但成為連接兩地的重要橋樑，哈薩克斯坦旅客亦可利用香港這個國際旅遊目的地作為中轉站，前往其他目的地，有助促進兩地旅客的出入境雙向旅遊交流。我相信，不僅哈薩克斯坦的商務旅客，家庭旅客、年輕一族、情侶等休閒旅客亦對香港深感興趣。演唱會旅遊是目前受到哈薩克斯坦旅客歡迎的旅遊模式，而香港有國際級歌星舉辦演唱會，能吸引哈薩克斯坦旅客到訪。」

與旅發局及本港業界共同前往中亞當地進行推廣的中國旅遊集團旅行服務有限公司董事長及總經理鄭麗娟表示，「作為發展『一程多站』旅遊的策略夥伴，我們看到將香港旅遊產品與中國內地更廣泛旅遊體驗串聯起來所帶來的龐大機遇。香港兼具獨特文化魅力、多元化旅遊景點及豐富體驗，能為區域旅遊行程增值。透過與烏茲別克斯坦旅遊業界的交流，我們能更深入了解當地旅客的興趣和需求，並發掘合作機會，開拓結合香港及中國內地目的地、兼具吸引力及便於規劃成行的旅遊產品。」

香港業界看好中亞市場發展潛力 參與推廣活動的香港業界代表均認為，中亞市場具備可觀發展潛力，值得及早建立合作網絡及市場基礎。 香港旅遊業議會主席譚光舜表示，「中亞是近年值得業界關注的新興客源市場，當地旅客對中國旅遊的興趣持續上升。隨着訪華簽證及訪港免簽政策持續優化，加上直航航點增加，將有助推動更多跨地域旅遊合作。香港擁有中西文化薈萃、美食、購物、盛事活動及世界級旅遊設施等優勢，業界可因應市場需求，設計更多結合香港與中國內地城市的旅遊產品，例如加入北京、西安、上海、廣州、深圳等熱門目的地，讓旅客一次旅程體驗不同城市特色。我們亦期待透過直接與當地旅遊業界建立更緊密合作關係，共同開發及推廣相關產品，吸引更多中亞旅客帶到香港，體驗更豐富多元的旅遊行程。」

香港酒店業協會執行總幹事郭志傑分享道，「透過今次到訪中亞，我們有機會與當地業界建立更緊密聯繫，了解市場需求，並探討更多合作空間。從交流所得，中亞旅客對香港的歷史文化、特色美食、自然景觀及傳統節慶活動均深感興趣，而家庭旅遊市場亦具潛力。業界未來可結合優質住宿、穆斯林友善旅遊配套，以及香港獨特旅遊體驗，進一步提升香港對中亞旅客的吸引力，吸引更多高增值過夜旅客訪港，為香港旅遊及酒店業開拓新的發展空間。」

持續深化中亞市場推廣 除了實體推廣活動外，旅發局亦會持續加強中亞市場宣傳工作，包括推出「只在香港（Only in Hong Kong）」廣告、邀請中亞KOL（意見領袖或內容創作者）訪港，透過第一身體驗分享香港旅遊特色及最新旅遊資訊。同時，旅發局將持續推廣 Discover Hong Kong 俄語官方旅遊網站，方便中亞旅客及業界瀏覽景點、美食、住宿、交通及盛事活動等資訊。