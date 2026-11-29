有銀行自動櫃員機發現可疑物件。有解款公司職員今日下午1時許，發現筲箕灣的滙豐銀行理財易中心的一部提款機內，懷疑於按鍵蓋掩位置有一件可疑裝置，遂報警求助。
警方接報到場後封鎖理財易中心調查，包括向解款公司職員了解事件，又用螺絲批拆走涉事可疑物件調查。有關提款機經警方及職員檢查後確定安全，隨即恢復使用，警方現正調查事件。
警籲習慣輸密碼時遮鍵盤
本港亦發生過類似事件，前年4月旺角一間銀行的存款機被人加裝讀咭器及鍵盤，涉案疑犯其後落網。警方網站提到，曾接獲數宗有自動櫃員機被加裝讀卡裝置和針孔攝錄機的舉報，指出騙徒通常在櫃員機插卡口安裝讀卡裝置，或在櫃員機燈箱放置微型針孔攝錄機，並利用長方形小條加以遮蔽。警方提醒市民，應盡可能使用設置於室內的自動櫃員機，並養成在輸入個人密碼時遮蓋鍵盤的習慣，如發現有任何異常物件附加於自動櫃員機，應立即停用並通知警方。
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，提款機按鍵位置加裝可疑裝置，是常見的側錄或偷窺密碼手法之一，不法分子有機會藉此竊取客戶輸入的密碼，再配合其他裝置盜取卡資料，呼籲市民切勿掉以輕心，建議使用提款機前應先留意機身及按鍵蓋掩有否鬆動、凸起或與其他提款機不同，輸入密碼時應以另一隻手遮擋，提款後亦應盡快取回卡片及收據，並留意銀行戶口有否異常交易。他又指，市民可考慮改用手機應用程式登入提款機，以無卡提款方式提取現金。銀行方面，他認為應加強推廣有關無卡提款安排，並加強對自助服務中心的日常巡查。