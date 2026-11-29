有銀行自動櫃員機發現可疑物件。有解款公司職員今日下午1時許，發現筲箕灣的滙豐銀行理財易中心的一部提款機內，懷疑於按鍵蓋掩位置有一件可疑裝置，遂報警求助。

警方接報到場後封鎖理財易中心調查，包括向解款公司職員了解事件，又用螺絲批拆走涉事可疑物件調查。有關提款機經警方及職員檢查後確定安全，隨即恢復使用，警方現正調查事件。

警籲習慣輸密碼時遮鍵盤

本港亦發生過類似事件，前年4月旺角一間銀行的存款機被人加裝讀咭器及鍵盤，涉案疑犯其後落網。警方網站提到，曾接獲數宗有自動櫃員機被加裝讀卡裝置和針孔攝錄機的舉報，指出騙徒通常在櫃員機插卡口安裝讀卡裝置，或在櫃員機燈箱放置微型針孔攝錄機，並利用長方形小條加以遮蔽。警方提醒市民，應盡可能使用設置於室內的自動櫃員機，並養成在輸入個人密碼時遮蓋鍵盤的習慣，如發現有任何異常物件附加於自動櫃員機，應立即停用並通知警方。