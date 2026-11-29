筲箕灣道304號滙豐銀行自助理財中心一部提款機，懷疑遭人安裝可疑裝置。該提款機昨早發出異常活動警報，滙豐銀行技術人員聯同另一名職員奉命到場檢查，期間發現一個額外讀卡晶片，以及安裝於鍵盤上方的微型攝影機，於是報警。
案件列「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」
警方到場封鎖中心調查，其後拆除可疑裝置並帶走檢驗。經檢查確認安全後，涉事提款機已恢復服務。案件列「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，由東區警區重案組跟進，正調查裝置的來源及用途。
滙豐發言人表示，由於調查仍在進行，不便進一步評論，又指滙豐一直透過多項措施維持分行安全，保障客戶及其個人資料私隱。
警籲習慣輸密碼時遮鍵盤
本港亦發生過類似事件，前年4月旺角一間銀行的存款機被人加裝讀咭器及鍵盤，涉案疑犯其後落網。警方網站提到，曾接獲數宗有自動櫃員機被加裝讀卡裝置和針孔攝錄機的舉報，指出騙徒通常在櫃員機插卡口安裝讀卡裝置，或在櫃員機燈箱放置微型針孔攝錄機，並利用長方形小條加以遮蔽。警方提醒市民，應盡可能使用設置於室內的自動櫃員機，並養成在輸入個人密碼時遮蓋鍵盤的習慣，如發現有任何異常物件附加於自動櫃員機，應立即停用並通知警方。
方保僑︰屬較新型的盜取資料手法
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，今次在提款機發現額外讀卡晶片及微型攝影機，屬較新型的盜取資料手法。不法分子可透過讀卡裝置竊取提款卡資料，再利用攝影機偷拍用戶輸入的密碼，其後製作偽造提款卡盜取存款，對市民資金及個人資料安全構成威脅。他呼籲市民切勿掉以輕心，建議使用提款機前應先留意機身及按鍵蓋掩有否鬆動、凸起或與其他提款機不同，輸入密碼時應以另一隻手遮擋，提款後亦應盡快取回卡片及收據，並留意銀行戶口有否異常交易。他又指，市民可考慮改用手機應用程式登入提款機，以無卡提款方式提取現金。銀行方面，他認為應加強推廣有關無卡提款安排，並加強對自助服務中心的日常巡查。