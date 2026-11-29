筲箕灣道304號滙豐銀行自助理財中心一部提款機，懷疑遭人安裝可疑裝置。該提款機昨早發出異常活動警報，滙豐銀行技術人員聯同另一名職員奉命到場檢查，期間發現一個額外讀卡晶片，以及安裝於鍵盤上方的微型攝影機，於是報警。

案件列「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」

警方到場封鎖中心調查，其後拆除可疑裝置並帶走檢驗。經檢查確認安全後，涉事提款機已恢復服務。案件列「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，由東區警區重案組跟進，正調查裝置的來源及用途。