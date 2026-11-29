屯門一名患有過度活躍症(ADHD)的11歲男童，懷疑在學校玩水樽倒瀉水，父親聞訊後一怒之下把他趕出家門，隨後更兩度獨自落樓和在附近公園徘徊。有熱心街坊見狀報警求助，警方調查後以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，拘捕男童的51歲父親，案件已轉介社會福利署跟進。

4小時內兩度上樓回家無果

警方指，上周五晚上接獲途人報案指，一名11歲男童獨自在興貴街一個公園徘徊，懷疑曾遭不恰當對待，當時他沒有表面傷痕，清醒被送往屯門醫院治理。經初步調查後，警方於接報翌日在屯門區拘捕一名51歲本地男子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，他已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到，案件交由屯門警區刑事調查隊第二隊跟進。

據報，涉事家庭居於和田邨和彩樓，男童自4歲起確診ADHD，需要定期到屯門醫院覆診，案發當晚被熱心街坊發現獨自在公園哭泣。其中一名目擊街坊在社交平台披露事件，引述男童說當日在學校玩水樽時倒瀉水在桌子和地下，父親接到學校通知後感憤怒，「夜晚六點幾就趕佢出門，唔俾佢食飯，水都唔俾飲。」