筲箕灣滙豐銀行有提款機疑被人安裝可疑裝置。警員及銀行職員打開提款機檢查，有消息指，該櫃員機多了一個額外讀卡晶片，並在機鍵盤上方發現一個微型攝影機。案件列「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，由東區警區重案組跟進。滙豐發言人表示，由於調查仍在進行，不便進一步評論。發言人強調，滙豐一直透過多項措施維持分行安全，保障客戶及其個人資料私隱。
現場為筲箕灣道304號的滙豐銀行理財易中心，中心內一部提款機昨早發出異常活動警報，滙豐銀行技術人員聯同另一職員奉命前往檢查，期間發現一個額外讀卡晶片，同時在櫃員機鍵盤上方發現一個微型攝影機，於是報警。警方到場封鎖中心調查，其後拆除可疑物件帶走檢驗，經檢查確定安全後，涉事提款機已可繼續使用，正進一步調查裝置的來源及用途。
屬較新型盜取資料手法
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，今次發現的額外讀卡晶片配合鍵盤上方微型攝影機，屬較新型的盜取資料手法，不法分子可藉此竊取提款卡資料及密碼，再製成偽造提款卡盜取存款。他提醒市民使用提款機前，應留意插卡口及鍵盤上方有否鬆動、凸起、加厚或其他異常情況，如發現可疑裝置應立即停止使用並通知銀行或報警；輸入密碼時亦應以手遮擋鍵盤，避免密碼被偷拍。他又建議市民考慮使用銀行手機應用程式進行無卡提款，以減低卡資料及密碼被竊取的風險，並呼籲銀行加強巡查自助服務中心，配合閉路電視監察及異常警報機制，及早發現可疑裝置。
本港亦曾發生類似事件。前年4月，旺角一間銀行存款機被人加裝讀卡器及鍵盤，涉案疑犯其後落網。警方表示，過往曾接獲數宗自動櫃員機被加裝讀卡裝置及針孔攝錄機的舉報，提醒市民盡量使用設於室內的櫃員機，輸入密碼時遮蓋鍵盤，如發現異常裝置應立即停用並通知警方。