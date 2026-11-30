筲箕灣滙豐銀行有提款機疑被人安裝可疑裝置。警員及銀行職員打開提款機檢查，有消息指，該櫃員機多了一個額外讀卡晶片，並在機鍵盤上方發現一個微型攝影機。案件列「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，由東區警區重案組跟進。滙豐發言人表示，由於調查仍在進行，不便進一步評論。發言人強調，滙豐一直透過多項措施維持分行安全，保障客戶及其個人資料私隱。

現場為筲箕灣道304號的滙豐銀行理財易中心，中心內一部提款機昨早發出異常活動警報，滙豐銀行技術人員聯同另一職員奉命前往檢查，期間發現一個額外讀卡晶片，同時在櫃員機鍵盤上方發現一個微型攝影機，於是報警。警方到場封鎖中心調查，其後拆除可疑物件帶走檢驗，經檢查確定安全後，涉事提款機已可繼續使用，正進一步調查裝置的來源及用途。