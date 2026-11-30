昔日鋼鐵與亞加力膠尚未普及，不少店舖或機構的招牌以水泥砂漿直接批盪於建築物外牆，與建築渾然一體。時移世易，這類招牌已買少見少，惟有關機構或店舖早已遷離，偶爾仍可在鬧市角落被發現，成為時代印記。市建局在深水埗兼善里/福華街發展計劃範圍內，發現一個單位外牆保留有「薛氏宗親會」水泥字牌匾，附有「薛岳題」落款，證實是有「長沙之虎」之稱的抗日名將薛岳的題字。市建局表示，已指示承建商保留牌匾所在的建築部分，並委聘文物保育顧問評估其歷史及保存價值，同時研究保護、移除及日後展示安排。

市建局於2021年啟動兼善里/福華街發展計劃，並於2023年展開收購工作，今年中開始拆卸工程。重建完成後，項目將興建兩幢住宅大樓，包括6層基座及26層住宅樓層，提供約1,200個住宅單位，預計2032年落成。 該「薛氏宗親會」水泥字牌匾位於重建範圍內其中一個單位外牆。市建局掌握資料顯示，薛氏宗親會早年曾在兼善里購入單位作會址，其後因會務發展於1970年代遷往佐敦，但外牆上的「薛氏宗親會」牌匾一直保留在上址，牌匾旁則有「薛岳題」落款。

資料顯示，薛岳1896年出生於廣東樂昌，早年追隨孫中山參與革命及北伐，1928年離開部隊後曾短暫居於港島及九龍。抗日戰爭期間，他出任第九戰區司令長官，經歷3次長沙會戰，因用兵剛猛果斷，被日軍稱為「長沙之虎」。他於1950年赴台，1998年逝世，享年103歲。薛岳的部下與親友於1957年在香港成立薛氏宗親會，而兼善里舊址外牆保留的「薛氏宗親會」牌匾，牌匾亦出現「薛岳題」落款。 見證戰後社區鄉誼 市建局指，該牌匾除反映宗親組織在深水埗的活動足跡外，亦見證戰後基層社區聯絡鄉誼、守望相助的歷史風貌。局方已指示承建商保留牌匾所在建築部分，並委聘文物保育顧問，就牌匾歷史背景、工藝技術、結構現況及保存價值展開評估。

由於牌匾屬水泥石質結構，並與建築外牆結合，市建局表示已聯同工程顧問制定保護及移除方案。待工程進行時，將在盡量完整保存牌匾的前提下，把牌匾與外牆分離，之後移送至安全設施妥善存放。至於未來如何保存及展示，局方稱會參考保育及工程顧問意見，綜合考慮歷史價值、技術可行性、展示條件及項目實際情況，再研究合適安排。

市建局補充指，過往的重建項目亦有保存地方特色物件、將其重新融入公共空間的例子；如中西區卑利街/嘉咸街發展計劃內，保留並重置「英記堅炭」招牌，現已於重建後的公共空間展示；另外，由書法家蘇世傑題字的「南華油墨」招牌，局方已計劃將該招牌融入新建公共空間景觀設計，待項目完成後向公眾展示。 研優化前期調查 識別具保育價值物件 局方表示，部分具歷史、文化或集體回憶價值的物件，未必屬古物古蹟辦事處法定評估範圍，但對居民、商戶或地區社群仍具有特殊意義。因此正研究進一步善用「凍結人口調查」及「社會影響評估」等前期工作，更有系統地蒐集地區歷史、商戶故事及社區特色資料，以協助及早識別具潛在保育價值的物件，作為日後規劃及保育工作的參考。