本港致力將盛事與節慶串連，剛過去的「萬聖月」帶動多區人流，中環大館亦迎來大量訪客。大館藝術總監田霏宇表示，剛過去的10月創下開館以來同月訪客量新高，按年升28.4%，較2024年同期更急增69%；部分商戶於萬聖節當日營業額更較10月單日平均大增42%。他期望透過降低門檻打破「殿堂式」隔閡，將節慶「打卡」人流轉化為文化參與。此外，年輕鋼琴家沈靖韜亦指，全球音樂家對來港演出深感興奮，呼籲港人勿低估香港舞台對藝術家的吸引力。 文：李朗僑 攝：鍾式明

政府今年首推「萬聖月」，大館亦首度舉辦萬聖節主題活動《大館．異狀萬聖夜》。田霏宇接受訪問時表示，在主題裝置、燈光設計及「打卡」位帶動下，活動成功與鄰近的蘭桂坊及雲咸街形成互補，吸引大量市民及遊客。受惠於十一黃金周，期間日均人流較平日高出48%，以及萬聖節當日訪客量較平日大增逾四成，加上部分商戶於10月31日營業額較該月單日平均高出42%，帶動今年10月整體訪客量創開館以來同月新高；而上個財年(截至2026年6月30日)總訪客量更突破520萬人次，刷新開館紀錄。

服務觀眾不盲從市場 談到如何將節慶「打卡」人流轉化為文化參與，田霏宇指館方會透過觀眾調研，按不同假期的客源調整策略。他認為，訪客到訪目的往往可以是多元的，可能同時兼顧打卡、看展與消費，因此館方除了統計總入場人次，更看重真正有接觸展覽、歷史遺產展示或參加工作坊的「深度參與訪客(engaged visitors)」比例。他強調，主動了解藝術的受眾向來存在，關鍵在於透過降低門票與理解門檻，將藝術文化有效傳遞給原本「被動接觸藝術」的大眾。

田霏宇續說，大型節日對位於市中心的文化藝術機構至關重要，是接觸觀眾最廣的時期，但策劃活動絕不能盲目僅迎合市場。他直言，「你(藝術機構)要服務觀眾，但是也不希望完全被觀眾拉著走，否則你存在的意義在哪？」他表示，大館的策展方針是主動梳理具藝術價值且對不同客群具吸引力的產出，在「服務觀眾」與「堅持藝術專業」之間取得平衡，「我不希望這裡(大館)是一個殿堂式的藝術機構，我覺得大館最可貴的一點是它非常親民」。

擬縮短戶外公共藝術品展期 今年中大館的公共藝術《等候亭》遭人為毀壞，田霏宇承認，大館擁有大量戶外空間，展品保安確實是一大挑戰。館方已從物業管理及營運層面作更精準的資源投放，該事件亦促使團隊重新思考公共藝術的呈現方式。隨著《等候亭》結束為期兩年的展期，大館未來計劃縮短戶外公共藝術展期至約三個月，加強管理之餘亦為觀眾帶來新鮮感。

2027年展覽計劃下月中公布 展望12月是一年中人流最暢旺的時段，大館將舉行大型聖誕活動「馬會x大館──小心意•大眾樂 2026」，涵蓋音樂演出、聖誕樹及節日裝置；年度重點節目《玩轉大館馬戲季》亦會回歸，團隊早前遠赴西班牙加泰隆尼亞等地篩選節目，除保留經典的《Circus Battle》外，亦會引入新元素。此外，大館將於下月中正式公布2027年全年展覽計劃，展示更多扶植本地創作的具體項目。 沈靖韜：外國樂手對港充滿想像 在推動本地藝壇發展方面，本港鋼琴家沈靖韜贏得范克萊本國際鋼琴賽冠軍後，日前於大館舉行《啟承之間──樂探今昔》音樂會，首度兼任策展人，邀來多位國際音樂家呈獻西方古典經典及中西改編曲目，更破天荒以鋼琴、二胡及猶太羊角號首演兩首全新委約創作的作品。

沈靖韜感謝大館提供空間與平台讓年輕藝術家實現破格構思。談及本港藝壇，他指香港的藝術氛圍較其童年時期濃厚了許多，文化藝術正逐步成為帶領城市發展的重要力量；又指全球音樂家幾乎都對來港演出深感興奮，「香港是一個中西薈萃(East meets West)的獨特城市，外國樂手對香港充滿想像，只要檔期許可，他們都非常想來」。