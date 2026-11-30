青衣一個物流公司鐵皮倉昨午發生三級火，現場一片火海，大量濃煙直捲半空，驚動多名市民報案。消防接報抵現場救援，由於火場附近有油庫，為防止火勢蔓延，消防調派多部消防車為油庫射水降溫，至晚上9時許火勢大致被救熄。消息指，涉事物流倉職員燒焊時，火屑燒著附近雜物引致火警。

位於青衣路的一個物流公司的鐵皮貨倉於昨午5時36分起火，17分鐘後火警升為三級。現場火勢相當猛烈，濃煙衝上半空，遠處亦清晰可見火光熊熊；涉事鐵皮倉的屋頂被燒至下陷，火場內不斷有火舌冒出，更一度傳出巨響。消防接報抵現場後，共動用13條喉及9隊煙帽隊灌救，至晚上9時26分，火勢大致被救熄。火警期間，10人自行疏散到安全地方，無人受傷。

受風向影響，濃煙隨風飄向毗鄰的油庫方向，火勢與油庫相距僅數十米，現場消防員亦嚴陣以待。消防處特別調派19輛消防車到場為油庫射水降溫，並啟動油庫的水簾系統及水炮，防止火勢蔓延至附近油庫。處方亦曾提醒，若市民受煙霧及異味影響，盡量留在室內及關閉門窗。