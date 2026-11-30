國際刑警組織第94屆全體大會今日起一連4日在香港舉行，亦是大會首次在香港舉辦，逾160個成員派代表出席會議，圍繞打擊跨國犯罪和提升警務能力等。為確保大會順利安全進行，警方連日嚴陣以待，會議期間將實施海陸空管制措施。國際刑警組織表示，首日會議將發布兩項新的警務「工具」，包括作用追查犯罪資金的「銀色通緝令」。此外，會議亦包括論壇和成員之間的雙邊會談，主題圍繞人工智能和運用「銀色通緝令」等。

國際刑警組織昨簡介會議內容，今年共有逾160個成員組織，約740名代表參與，包括60多名警察首長。國際刑警組織能力建設與創新執行總監武英表示，今年的大會議程充分反映了當前執法部門面臨的犯罪威脅和挑戰，會議重點包括逃犯追查、銀色通緝令，以及打擊借助人工智能犯罪等。

武英續指，首天會議將發布兩項新的警務「工具」，其一是「銀色通緝令」，用作針對非法資金犯罪得益的流向；另一項新的「工具」是「專項工作小組」，可視為新的工作模式，用作針對個別罪行。此外，會議期間亦會舉行論壇和成員之間的雙邊會談，前者由警察首長共同探討當下的面臨的安全威脅和應對策略；雙邊會談則包括討論「專項工作小組」的運作，以及人工智能相關的議題等。會議最後一天則會就多個決議作表決，包括保護受侵害兒童等。