味力之旅扎根香港至今 16 年，每月穩定服務近萬名旅客，一直堅持以優質行程和服務取勝，味力之旅董事總經理吳日川（ Kenji ）表示，公司多年來一直秉持「執意做到最好，為你提供更好」的理念，希望為旅客帶來深度的旅遊體驗，而非單靠低價策略吸客。他強調公司一直以「好玩兼抵玩」作為品牌宗旨，而「抵玩」的定義並非價格最低，而是讓客人感到物超所值，期望吸引重視旅遊質素的客人，並與他們建立長遠信任關係。

隨着港珠澳大橋通車及自駕遊普及，品牌以往主打廣東省短線團，由曾經佔整體業務逾七成，今年比例下降至約五成，反而積極發展高鐵旅遊。Kenji指出，旅行團除了有訂票優勢外，高鐵網絡高速擴展，由香港西九龍站出發，已可直達國內114個站點，今年西九龍站出票量更錄得一倍多的增長，反映市場潛力龐大。他透露公司早於數年前已開始部署高鐵旅遊產品，團隊除了到各大高鐵站及周邊地區考察，作為設計行程的參考。同時在內地建立合作網絡，方便安排一條龍接送服務，進一步提升行程流暢度。

另外，自疫情後國內旅遊市場快速復甦，加上治安及社區配套持續改善，令報名國內團的人數明顯增加，未來公司將會更積極開拓中國長線深度遊，他認為不少三、四線城市經建設後，具一定發展潛力，例如近年備受關注的湖北恩施等地。

堅持實地考察當地 以高品質建立口碑

Kenji認為旅遊服務不存在真正的完美，因此團隊一直以「Chasing the best，Creating the better」作為目標，不斷優化產品服務。近年銀髮族成為旅遊市場的重要消費群，市面湧現不少超低價旅行團，品牌卻堅持不設強制購物行程。Kenji認為「雖然相關安排可透過回佣降低團費，但不少國內購物點售賣的產品重複度高，同時佔用大量寶貴旅遊時間，因此公司成立之初已決定不走購物團路線，希望讓旅客專注欣賞景點及體驗當地文化」。公司團隊選擇一步一腳印，親身走訪各地，發掘值得推薦的景點，例如國家4A及5A級景區。同時重視酒店質素、交通安排及景點接駁等細節，提升整趟行程體驗，希望令每位跟團客人願意再次報名。