對不少香港家庭而言，日常餐桌上的一碗白飯，承載着每個家的味道和相聚回憶。「金象牌」作為香港家喻戶曉的No.1食米品牌*，多年來陪伴港人成長，而其背後的金源米業食品有限公司，一直致力堅守品質管理，由選米、加工到分銷等每個環節都嚴格把關，確保讓市民品嚐到安全、優質且營養豐富的食米。同時，透過創新思維與可持續發展策略，致力推動香港米食文化的傳承。

嚴格把關食品安全 打造信心之選 金源米業一直將食品安全視為重中之重，並切實落實於日常營運之中，從源頭採購到生產加工均設有嚴謹的監控機制。集團旗下品牌不但獲發香港Q-Mark優質標誌，更取得獲全球食品安全倡議（GFSI）認可的FSSC 22000國際認證。透過完善的管理系統，整條供應鏈均納入標準化及持續優化的監控流程，確保產品品質穩定，讓消費者每一餐都能食得安心。

與社區同行 落實綠色營運理念 金源米業多年來亦積極履行企業社會責任，持續向基層家庭及社福機構捐贈食米，以實際行動支援社區需要，將溫暖送到更多有需要人士手中。此外，集團相信企業的長遠發展應與社會環境同步並進，肩負推動可持續發展的責任。早於2006年已領先業界，推出環保可降解食米包裝，並獲得多項設計獎項。與此同時，集團亦成功取得ISO 14001環境管理認證，進一步推動「綠色米業」概念，落實節能減碳，踐行 ESG 標準，持續推進綠色企業理念。

豐富產品選擇 迎合新一代飲食需求 隨着消費者對食品品質及飲食體驗的要求日益提高，金源米業持續引入不同產地及特色米種，豐富產品組合，為市場提供更多元化選擇。其中於今年推出「綠田園精選東北產粳米」，希望透過優質米種及特色口感，滿足不同家庭的口味，同時擴大市場覆蓋率，為消費者帶來更豐富的食米選擇。

智慧化生產線 推動傳統米業智能升級 面對新時代發展趨勢，金源米業近年積極以科技驅動轉型。集團於2025年啟用智慧化生產線，透過自動化設備提升生產效率及品質監控能力，優化營運流程及成本管理，進一步提升競爭力。銷售渠道方面，除傳統零售網絡外，產品亦覆蓋各大超市及HKTVmall等網購平台，建立更完善的進口分銷網絡。

堅守初心 延續 No.1 領導地位 * 面對經濟環境與消費模式的轉變，金源米業將聚焦產品拓展，引入更多元化的優質食品，擴大品牌影響力，並升級自動化生產線以提升產能，進一步鞏固市場競爭力。同時全面重塑社交媒體平台，透過持續內容創作及頻繁互動，加強與消費者之間的日常連結。品牌近年亦與人氣插畫家打造聯乘企劃，以更生活化及貼近大眾的方式聯繫新一代的消費者，延續No.1市場領導地位*，為大眾帶來更優質的飲食體驗。 *銷售額及銷量數據根據Nielsen IQ 2015年1月至2025年12月全港包裝米零售調查報告 ( ©2026 Nieslen Consumer LLC 版權所有 )