House730作為「買樓、租樓、放盤一站式平台」，一直為搵樓人士提供豐富及多元化的樓盤選擇，包括香港住宅及工商物業、一手新盤及地產資訊 等。平台匯集業主及各大小地產代理的租售盤源，協助代理在網上擴大接觸層面， 輕鬆連結更多買樓及租樓人士。平台亦引入科技及優化設計，令界面更方便易用，幫助用家找到最切合自己需求的樓盤。

香港人生活節奏急速，未必能隨時親身睇樓。House730提供VR網上睇樓及航拍VR功能，讓用戶透過電腦或手機，隨時瀏覽單位間隔及附近環境，突破時間與地域限制。此外，平台更推出全港首創的AI裝修模擬功能，用戶只須簡單操作，即可預覽日式、北歐、現代中式等不同設計風格效果，協助買家及租客在置業前作出更周詳的考慮。

持續優化功能及樓盤資訊 精準匹配用戶需求

House730持續優化UI用戶介面及UX用戶體驗，使用戶可以更快捷地找到適合自己的樓盤。平台同時於屋苑專頁加入豐富的周邊生活配套資訊，包括各種交通路線、商場、超市、學校、醫療設施及停車場等數據，令準買家或租戶於搜尋階段已能全面了解該區環境，自然更易掌握樓盤是否適合自己。

提供實用資訊 助新手精明置業

無論買樓或租屋都是一個重要決定，House730持續更新地產新聞、新盤動向、成交數據等樓市資訊，並搶先製作新盤懶人包，助用戶成為更精明的買家或租客。隨著越來越多年輕一代有住屋需要，平台亦提供更多地產知識文章，協助地產新手可以更容易了解一些重要知識，例如印花稅、居屋申請，以至甚麼是「空中釘」等市場術語。平台同時積極在各個社交媒體，包括Facebook、Instagram以至近年非常受歡迎的Threads，以簡單易明的Infographics，幫助大眾認識相關題目資訊。