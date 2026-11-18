House730作為「買樓、租樓、放盤一站式平台」，一直為搵樓人士提供豐富及多元化的樓盤選擇，包括香港住宅及工商物業、一手新盤及地產資訊 等。平台匯集業主及各大小地產代理的租售盤源，協助代理在網上擴大接觸層面， 輕鬆連結更多買樓及租樓人士。平台亦引入科技及優化設計，令界面更方便易用，幫助用家找到最切合自己需求的樓盤。
善用AI及VR技術革新睇樓模式
香港人生活節奏急速，未必能隨時親身睇樓。House730提供VR網上睇樓及航拍VR功能，讓用戶透過電腦或手機，隨時瀏覽單位間隔及附近環境，突破時間與地域限制。此外，平台更推出全港首創的AI裝修模擬功能，用戶只須簡單操作，即可預覽日式、北歐、現代中式等不同設計風格效果，協助買家及租客在置業前作出更周詳的考慮。
持續優化功能及樓盤資訊 精準匹配用戶需求
House730持續優化UI用戶介面及UX用戶體驗，使用戶可以更快捷地找到適合自己的樓盤。平台同時於屋苑專頁加入豐富的周邊生活配套資訊，包括各種交通路線、商場、超市、學校、醫療設施及停車場等數據，令準買家或租戶於搜尋階段已能全面了解該區環境，自然更易掌握樓盤是否適合自己。
提供實用資訊 助新手精明置業
無論買樓或租屋都是一個重要決定，House730持續更新地產新聞、新盤動向、成交數據等樓市資訊，並搶先製作新盤懶人包，助用戶成為更精明的買家或租客。隨著越來越多年輕一代有住屋需要，平台亦提供更多地產知識文章，協助地產新手可以更容易了解一些重要知識，例如印花稅、居屋申請，以至甚麼是「空中釘」等市場術語。平台同時積極在各個社交媒體，包括Facebook、Instagram以至近年非常受歡迎的Threads，以簡單易明的Infographics，幫助大眾認識相關題目資訊。
把握樓市機遇 發揮平台優勢
今年地產市道仍然暢旺，截至2026年9月，中原城市領先指數自今年1月起已上升10%，根據土地註冊處數據，今年1至9月的二手成交量較2025年增加25%，而一手市場亦保持升勢，1至9月的新盤成交量較2025年增加6%。租屋方面，本地租務市場仍然熾熱，加上境外學生及專才需要在港租樓，因此租金價格連月上升，租盤供不應求。雖然面對市場環境及用戶需求不斷轉變，House730仍在競爭激烈的地產市場中穩步向前，透過創新的科技應用、靈活的市場策略，以及用戶至上的經營理念，成功奠定了市場的領導地位，平台的使用人數及瀏覽量持續增長。展望未來，House730將繼續秉持「以人為本」的精神，從產品設計、內容到使用者體驗出發，滿足不同階段的搵樓需要，支援用戶在瞬息萬變的市場中「揾啱自己」。