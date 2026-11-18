歷經逾兩個世紀、五代承傳，馬百良葯廠始終秉持「做藥救人」的初心，堅信健康是優質生活的基石。即使面對成本與效率的挑戰，品牌多年來堅持所有中成藥於香港製造，嚴格把控品質，各種藥品均全數獲得香港衞生署中成藥管理委員會註冊認可。這份對傳統的堅持，不但令馬百良葯廠成為香港家喻戶曉的中成藥品牌，更讓其在傳統與創新之間找到平衡。今年，其王牌產品「馬百良安宮牛黃丸」連續5年獲選為「至尊安宮牛黃丸品牌」；同時，馬百良天然保健食品更首度獲選為「至尊優質天然保健食品」，足證市場對馬百良葯廠出品的全面肯定。

嚴控中成藥品質 馬百良安宮牛黃丸堅持「雙天然」 在瞬息萬變的市場中，馬百良葯廠始終堅持所有中成藥均於香港製造，並全數獲得香港衞生署中成藥管理委員會的註冊認可，將品質把控做到極致。王牌產品馬百良安宮牛黃丸至今仍然堅持採用「雙天然」：天然牛黃、天然麝香及其他珍貴藥材製造。為了使中醫藥更年輕化，讓新一代能夠更容易接受和受益於這個古老的科學智慧，馬百良葯廠亦積極擴展與本地不同大學的研究專案。早於2018年，馬百良安宮牛黃丸就獲本地大學研究指出，對提前處理腦缺血損傷起保護作用，能減少神經功能缺損評分及梗塞面積，成為中醫藥邁向現代化的重要里程碑。

設 6 大防偽特徵 助消費者認明正貨 有麝自然香，然而正因馬百良安宮牛黃丸功效顯著，近年市場不斷出現高度模仿其包裝的影射貨物，更有不少商家為牟取利潤，落力推銷影射貨物，誤導消費者與正貨無異，嚴重危害市民大眾健康。有見及此，馬百良葯廠特別於包裝上加強防偽特徵，提醒消費者認明正貨；並設立官方網上購物平台，讓市民隨時隨地都能安心選購正貨產品。

馬百良天然保健食品首奪大獎 薈萃全球精華助都市人應對健康挑戰 除了持續推動中成藥的現代化外，馬百良葯廠近年亦積極拓展保健食品領域，創立馬百良天然保健食品，今年品牌首度獲選為「至尊優質天然保健食品」，印證市場對其出品的信心保證。品牌從全球各地搜羅優質天然食材，將馬百良葯廠200多年的中醫藥熬製經驗，結合現代化高效技術，研發出多款切合都市人生活所需的健康產品，包括100%日本製造的「熬雞精」系列、嚴選頂級純天然靈芝製成的「六寶靈芝」；全新推出、適合關注心血管健康人士的「血脈清」等。

展望未來，馬百良葯廠及馬百良天然保健食品會繼續堅持做好品質，以優質的中成藥及健康產品，雙軌領航，全方位守護大眾健康。