提起中醫，許多人的印象仍停留在「把脈、調理、治未病」的普通科層面。然而，創立於2000年的德善醫療集團早已跳出傳統框架，將中醫藥服務提升至「中醫專科」及「整全健康管理」的嶄新高度。德善醫療強調以實證為本的中西醫結合治療，針對腫瘤、婦科、消化科等複雜病症，提供涵蓋飲食、運動及物理治療的全面方案。憑藉卓越服務，集團今年首度奪得「至尊中醫醫療服務」大獎，集團創辦人兼行政總裁張琛（Michelle）直言，優質的醫療不僅是治癒當下的疾病，更要助患者把控人生軌跡，迎接高質素的晚年生活。
龐大臨床數據 彰顯中西醫結合專科實力
德善醫療的中醫專科服務，建立在嚴謹的現代醫學檢測之上。Michelle解釋：「我們的專科必定是中西結合，患者會先透過抽血、內窺鏡等西醫檢查找出核心問題，再由中醫師在臨床實證的基礎上，制定能切實改善病情的治療方案。」這種精準的專科醫療在香港擁有極大需求，單是今年，德善預計處理超過1,000宗消化科新症，以及約600宗腫瘤科新症，當中不乏第四期癌症患者。
80歲晚期肺癌患者創奇蹟 免受開刀電療之苦
在眾多重症中，Michelle分享了一個可謂「奇蹟」的個案：一位本身曾中風、患有高血壓及有60年煙齡的80歲老伯伯，確診晚期肺腺癌，腫瘤大至10.7公分。考慮到老人家難以承受電療及手術的巨大破壞，德善團隊建議他先服用中藥三個月「打底」，待基因報告出爐後再配合標靶藥治療。結果在未經電療破壞組織的情況下，藥力得以有效滲透，短短兩個月內，腫瘤大幅縮小至6公分；數月後在醫院複查時，甚至已找不到腫瘤的蹤影。伯伯不僅免受開刀之苦，咳嗽問題亦隨之消失，能繼續享受優質的退休生活。
善用跨境互補優勢 嚴格把控醫療風險
面對香港與日俱增的醫療成本，高昂的癌症治療費用往往為患者家庭帶來沉重負擔。近年有不少患者選擇跨境醫療，雖然整體費用較香港相宜，但Michelle認為香港醫療優勢在於能提供全面的醫療計劃，因此德善醫療亦積極發揮跨境醫療的互補優勢：「的確，香港標靶藥物動輒四、五萬元一個月，對一般家庭是沉重負擔，而內地藥費只需五、六千元。德善醫療會轉介有經濟困難的癌症患者到內地購買較相宜的標靶藥，或進行性價比較高的影像檢測；但核心的治療方案與長遠的風險管理，仍必須由具備完善上下游支援的香港醫生來把關。」
首創女性荷爾蒙管理 從根源對抗早衰與焦慮
面對現代都市人高壓的生活節奏，德善醫療銳意將服務從「治療」延伸至「預防與管理」。來年，集團將力推首創的一站式「女性荷爾蒙健康管理計劃」。Michelle指出，年輕女性面臨AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）指數急跌、卵巢早衰、經期混亂，以至中年女性的更年期肥胖、斷崖式衰老及子宮肌瘤等問題，歸根究柢都與荷爾蒙息息相關。「管理到荷爾蒙，就等於管理到女人的身心。」Michelle強調，這個計劃有別於單純的婦科檢查，而是結合了中藥調理、營養飲食介入、運動處方甚至脫髮與皮膚管理。計劃旨在協助女性深入認知自身狀況，從根本預防婦科病變，讓女性在每個年齡階段都能保持自信，回復「原廠設定」。
放眼75歲後高質晚年 醫療是掌控人生的工具
在Michelle眼中，醫療只是一種技術，而「健康」才是支撐人生追求的基石。面對社會老齡化，如果晚年只能在病痛中度過，長壽便失去了品質。「我們的人生奮鬥目標，應該是爭取在75歲以上依然沒有大病痛、擁有自理能力且頭腦清晰。」為了實現這個目標，德善醫療致力推廣「整全健康管理」概念，教育大眾聆聽身體發出的警號，及早介入。Michelle總結：「沒有健康，再好的價值觀也不存在。我們希望透過優質的醫療服務，讓大眾能真正把控自己的人生軌跡，享受自在的晚年。」