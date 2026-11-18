提起中醫，許多人的印象仍停留在「把脈、調理、治未病」的普通科層面。然而，創立於 2000 年的德善醫療集團早已跳出傳統框架，將中醫藥服務提升至「中醫專科」及「整全健康管理」的嶄新高度。德善醫療強調以實證為本的中西醫結合治療，針對腫瘤、婦科、消化科等複雜病症，提供涵蓋飲食、運動及物理治療的全面方案。憑藉卓越服務，集團今年首度奪得「至尊中醫醫療服務」大獎，集團創辦人兼行政總裁張琛（ Michelle ）直言，優質的醫療不僅是治癒當下的疾病，更要助患者把控人生軌跡，迎接高質素的晚年生活。

龐大臨床數據 彰顯中西醫結合專科實力

德善醫療的中醫專科服務，建立在嚴謹的現代醫學檢測之上。Michelle解釋：「我們的專科必定是中西結合，患者會先透過抽血、內窺鏡等西醫檢查找出核心問題，再由中醫師在臨床實證的基礎上，制定能切實改善病情的治療方案。」這種精準的專科醫療在香港擁有極大需求，單是今年，德善預計處理超過1,000宗消化科新症，以及約600宗腫瘤科新症，當中不乏第四期癌症患者。

80 歲晚期肺癌患者創奇蹟 免受開刀電療之苦

在眾多重症中，Michelle分享了一個可謂「奇蹟」的個案：一位本身曾中風、患有高血壓及有60年煙齡的80歲老伯伯，確診晚期肺腺癌，腫瘤大至10.7公分。考慮到老人家難以承受電療及手術的巨大破壞，德善團隊建議他先服用中藥三個月「打底」，待基因報告出爐後再配合標靶藥治療。結果在未經電療破壞組織的情況下，藥力得以有效滲透，短短兩個月內，腫瘤大幅縮小至6公分；數月後在醫院複查時，甚至已找不到腫瘤的蹤影。伯伯不僅免受開刀之苦，咳嗽問題亦隨之消失，能繼續享受優質的退休生活。