海洋公園一直以保育及教育為核心使命，由早期開業的海洋水族館，逐步發展成為世界級保育及教育中心，致力創造有趣的學習體驗，促進人與自然和諧共存。海洋公園持續推展多元化的園內及園外活動，向市民及訪港旅客傳遞保育訊息，鼓勵大眾將環保理念融入日常生活，共同實踐可持續發展。

積極推進保育工作 守護海洋生態

作為非牟利法定機構和註冊慈善團體，亦是本地重要保育機構，海洋公園多年來一直領導「海洋生物擱淺行動組」，肩負拯救本地鯨豚及其他海洋生物的前線工作。去年，公園與廣東珠江口中華白海豚國家級自然保護區管理局簽訂為期三年的合作及技術交流協定，共同保護河口棲息地，強化大灣區指標性海洋哺乳動物的跨界保護。另一方面，公園設立了「珊瑚生態及保育探索中心」，以護養獲救的珊瑚碎塊。這些碎塊經悉心培育後，未來將放歸自然水域，藉此重建香港海域的珊瑚群落。