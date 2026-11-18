海洋公園一直以保育及教育為核心使命，由早期開業的海洋水族館，逐步發展成為世界級保育及教育中心，致力創造有趣的學習體驗，促進人與自然和諧共存。海洋公園持續推展多元化的園內及園外活動，向市民及訪港旅客傳遞保育訊息，鼓勵大眾將環保理念融入日常生活，共同實踐可持續發展。
積極推進保育工作 守護海洋生態
作為非牟利法定機構和註冊慈善團體，亦是本地重要保育機構，海洋公園多年來一直領導「海洋生物擱淺行動組」，肩負拯救本地鯨豚及其他海洋生物的前線工作。去年，公園與廣東珠江口中華白海豚國家級自然保護區管理局簽訂為期三年的合作及技術交流協定，共同保護河口棲息地，強化大灣區指標性海洋哺乳動物的跨界保護。另一方面，公園設立了「珊瑚生態及保育探索中心」，以護養獲救的珊瑚碎塊。這些碎塊經悉心培育後，未來將放歸自然水域，藉此重建香港海域的珊瑚群落。
善用創新科技 提升動物護理水平
海洋公園持續推進動物研究與管理的數碼轉型，公園率先引入電腦視覺模型，以行動較緩慢的大熊貓作為先導物種，成功將技術擴展至社群活動複雜性高的川金絲猴。這套創新系統為分析較複雜的動物行為模式提供細緻數據，協助團隊制定更具針對性的照護方案。此外，海洋公園與香港中文大學生命科學學院轄下珊瑚學院簽署合作備忘錄，共同推出全新「海洋生物多樣性展覽」，提升公眾對本港豐富海洋生態及環境議題方案的認知。
培育下一代實踐可持續生活
海洋公園一直是以教育推動保育的先驅，當中成立第三年的「海馬同學會」至今成功連繫全港超過850間學校成為聯盟學校，吸引逾17,000名師生參與，為學界提供體驗式學習與交流平台，培養學生的保育意識及環保習慣。今年6月舉行的「海洋公園保育聯盟頒獎典禮暨海洋公園保育嘉年華」，更由20間學校及環境保護署共同策劃，以「低碳生活」為主題，透過互動遊戲攤位，向公眾展示如何將低碳習慣融入日常生活，進一步推廣可持續生活模式。
運用資源服務社區 促進社會共融
海洋公園積極履行企業社會責任，善用資源回饋社會。公園義工團隊透過多元化的義工項目，包括「水口沙泥灘清潔活動」、「鄰舍第一．送米助人」及「大熊貓『筆』一樣工作坊」等活動，推動社會福祉，團隊於2024至2025財政年度累計服務時數更超過43,000小時。與此同時，海洋公園實施不同的門票優惠，2024至2025財政年度共惠及約69.5萬人次，相等門票總值逾2.98億元。公園亦積極與不同機構合作，為資源不足社群於海洋公園及水上樂園舉辦同樂日。
展望未來 迎接50周年新里程
為配合下年開園50周年的重要里程碑，公園將陸續推出多項全新設施及項目，包括預計於下年初開幕的海洋哺乳動物保育中心，以及下年第三季啟用的新大熊貓展館。此外，全新歷險主題園區亦正穩步推進，新園區將融合歷險、保育及教育元素，為本地市民及旅客帶來更豐富的體驗。