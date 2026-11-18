由香港特別行政區政府與新鴻基地產合作發展的非牟利社區設施「馬灣公園」，其第二期發展項目「馬灣1868」佔地約50萬平方呎，是一個結合保育活化、文化創意、旅遊觀光、餐飲及零售體驗的微度假景區。馬灣1868坐擁優美的自然景觀，不但保留了傳統漁村風貌，更提供寵物友善的休閒環境。透過融合歷史文化與創意產業，馬灣1868成功打造出別具一格的海島藝術文化社區，今年首度奪得「至尊海島藝術社區大獎」殊榮。

匯聚逾 70 文創品牌 孕育獨特藝術社區氛圍 馬灣1868致力營造獨一無二的藝術社區氛圍，現時園區匯集了超過70個文創品牌及多類型的藝術家。馬灣1868不僅是他們的創作基地，更被視為充滿生活溫度的社區，藝術家之間互動頻繁、互幫互助。園區積極為中小品牌提供資源，例如在園區官方社交平台推出「馬灣1868職人故事」系列短片，宣傳創業者的手作與美食故事。同時，項目發揮協同效應，連結馬灣公園一期、臨海廣場及葵芳新都會廣場等，形成馬灣島社區網絡，將馬灣藝術家作品帶入消費者視野；並透過如「點亮馬灣」的水燈兌換活動等帶動商戶生意，全方位扶助品牌成長。

築起跨界跨地域網絡 推動本地與國際藝術交流 作為文化藝術交流的熱土，馬灣1868積極連結本地、內地及國際藝術家，為大眾提供跨地區的交流平台。早前西九文化區於園區內推出「西九藝術家駐留先導計劃」，安排5位來自捷克的藝術家入住園區10星期，與本地藝術家及市民深入交流。此外，馬灣1868亦與香港中樂團合作策動「國際笙簧節巡演」，將活動從馬灣延伸至中港兩地商場，成功實踐「文、旅、商」的跨界協作模式。

串連島上休閒設施 開拓香港特色旅遊新路線 配合旅發局推廣香港海島旅遊的方針，馬灣1868積極開發島上資源，為本地市民及世界各地旅客帶來與別不同的體驗。馬灣島上近年增添眾多新設施，如挪亞方舟旗下「挪亞運動場」引入全球爆紅的板網球（Padel）與匹克球（Pickleball）球場，並配備The One Academy國際專業教練。另外更推出全新宇宙主題室內遊樂場「星際樂園」，以及讓小朋友體驗奇趣職業的「ARKtopia」，與馬灣1868文創區相輔相成，為休閒旅客、文藝青年、親子家庭及運動愛好者等多元旅客提供精彩體驗。配合大自然公園、馬灣東灣泳灘及大嶺頭行山路線，加上馬灣公園內過百間住宿單位，馬灣已成為設備完善的休閒勝地。

展望未來，馬灣1868將繼續深入社區及不同組織，積極探索合作可能，持續提升海島社區的品牌價值。