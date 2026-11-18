高效保濕與永續綠色美容的完美融合 Loshi樂絲馬油締造「每90秒售出一支」傳奇｜至尊優質馬油護膚產品品牌｜真．生活至尊品牌大獎2026

在本地經濟環境與消費模式驟變的當下，香港消費者對美妝及個人護理產品的考量愈趨理性。「品牌效應」逐漸消退，取而代之的是對「實用功效」與「高性價比」的極致追求。身為日本知名美妝企業，羅蘭得化粧品（香港）有限公司憑藉數十年累積的豐厚研發經驗與雄厚製造實力，以旗下極具代表性的護膚品牌「Loshi樂絲馬油」風靡大眾市場，更創下「每90秒賣出一支」的驚人銷售佳績。羅蘭得化粧品（香港）有限公司總裁陳永恆表示，品牌嚴謹執行品質監控之外，亦秉持永續發展理念（SDGs)，加上價格親民，成功在競爭激烈的美妝市場中突圍而出。

從OEM實力到自家品牌 嚴謹品管打造大眾信賴 羅蘭得化粧品日本總公司自創立以來，一直堅持「以高品質美妝與個人護理產品提升大眾生活品質」的理念。企業早期以代工（OEM）業務起家，多年來精益求精，在研發及生產上奠定了堅實的根基。隨著市場需求轉變，公司逐步發展出涵蓋基礎護、美髮用品、身體護理及藥妝產品的多元化自有品牌體系。藉著概念構想、研究開發到生產製造的全方位OEM/ODM能力，企業不僅以靈活的研發技術與長期客戶合作，更能將最時尚的美容趨勢迅速應用於自家品牌之中，為消費者帶來既專業又貼心的護理產品。在企業管治與品質把關方面，公司貫徹其嚴格的安全標準，確保每一款產品由原料採購、研發測試到生產製造均通過層層嚴格監控。除了對品質的堅持，公司亦積極將企業社會責任融入營運核心。早在2014年，日本總公司便於千葉縣成田市創立「Roland Farm」，透過農業發展為當地創造就業機會並推動區域振興。更突破性的是，農場內栽種的優質農作物被提煉為天然成分融入美容產品之中，切實推進綠色循環與環境永續發展目標（SDGs）。同時，品牌亦積極落實原料永續採購與減少生產廢料，並長期響應香港本地慈善機構的捐贈與呼籲，展現高度的企業關懷與社會責任感。

迎合消費降級浪潮 高CP值與產品創新雙輪驅動 面對本地經濟不明朗及市民消費降級等挑戰，高價產品的成長力道有所放緩。然而，年輕一代對產品本質與質素的重效趨勢，反倒為主打「平價高品質」的Loshi樂絲馬油帶來更廣闊的發展空間。借助自設工廠與成熟OEM供應鏈帶來的成本控制優勢，品牌能夠在維持日本美妝品質的同時，提供具競爭力的親民價格，完美切合當前消費者對高CP值護膚產品的剛性需求。 為了打破大眾對傳統馬油產品的既有印象並吸引年輕客群，Loshi樂絲馬油近年在產品創新上頻頻發力。品牌最新推出了換上具現代感設計的「馬油洗護系列」，期待藉此拉近與年輕消費者的距離；此外，全新研發的「ReLUCE花香系列」將高級調香藝術融入經濟實惠的護膚品中，在滿足顧客對極致香味追求的同時，保持美白、抗皺等卓越護膚功效，讓消費者能以經濟實惠的價格享受高級奢華的護膚體驗。

深化Clean Beauty與當地成分 布局全球零售版圖 展望未來，公司將繼續深化綠色永續與當地農業美容成分的融合，進一步擴大「Roland Farm」的研發成果，陸續推出更多主打純素、天然與永續理念的Clean Beauty產品，回應全球對綠色護膚的呼聲。在市場布局方面，企業將全力拓展亞洲及全球零售通道與跨境電商，降低單一市場經濟波動帶來的風險，以將日本製造的高品質保養品推向更廣闊的國際舞台。同時，品牌亦會緊貼社交媒體行銷與主流媒體合作，持續推進新產品研發，鞏固其在個人護理市場的領導地位。