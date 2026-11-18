大灣區融合加快，跨境往來延伸至工作、求學、消費、安老及企業發展。客戶需要的不只是單一的金融產品，而是跨地域銜接人生規劃的綜合服務。中銀香港以「中銀香港跨境GO」品牌，依託集團網絡與專業優勢，串連賬戶、支付、理財、企業開戶與生活支援，陪伴個人、家庭及企業把握灣區機遇。獲獎肯定了中銀香港的服務成果，讓跨境客戶往來更簡單、安心。

支付便捷 暢行灣區

透過大灣區「開戶易」，客戶可足不出港，見證開立內地中國銀行大灣區九個城市賬戶，並綁定主流支付應用程式。配合BoC Pay+無卡跨境支付、特色信用卡及「北上Go」簽賬活動、銀行卡外匯兌換與便捷提款，中銀香港串連開戶、支付與用卡體驗，讓購物、餐飲娛樂及短途出行更順暢。