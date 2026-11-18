大灣區融合加快，跨境往來延伸至工作、求學、消費、安老及企業發展。客戶需要的不只是單一的金融產品，而是跨地域銜接人生規劃的綜合服務。中銀香港以「中銀香港跨境GO」品牌，依託集團網絡與專業優勢，串連賬戶、支付、理財、企業開戶與生活支援，陪伴個人、家庭及企業把握灣區機遇。獲獎肯定了中銀香港的服務成果，讓跨境客戶往來更簡單、安心。
支付便捷 暢行灣區
透過大灣區「開戶易」，客戶可足不出港，見證開立內地中國銀行大灣區九個城市賬戶，並綁定主流支付應用程式。配合BoC Pay+無卡跨境支付、特色信用卡及「北上Go」簽賬活動、銀行卡外匯兌換與便捷提款，中銀香港串連開戶、支付與用卡體驗，讓購物、餐飲娛樂及短途出行更順暢。
跨境理財 聯通全球
中銀香港作為首批跨境理財通合資格銀行，提供「北向通」與「南向通」服務，助兩地合資格投資者按資產、風險偏好及資金周期探索跨境配置。「全球賬戶服務」讓客戶以手機銀行管理跨境賬戶，享受安全、便捷、智能的全球一體化服務，拓展財富視野。
財健兼顧 安心養老
中銀香港提供跨境可攜現金援助及年金發放服務，助合資格長者在內地安享晚年，突破區域限制，便捷收付資金。一站式個性化綜合養老金融服務，涵蓋退休收入、健康關懷及居住安排，讓跨境安老規劃更有依託。
全程陪伴 成就未來
中銀香港打造「閃耀香江 留在中銀」品牌，連繫高校、母行及相關機構，提供全周期留學金融服務。行前提供資訊及見證開戶支援；在學時聯同高校及商戶走進校園，分享資訊，助留學生融入香港；畢業後提供就業指導及求職講座，支持青年留港發展，求學到就業相伴同行。
一站支援 揚帆海外
中銀香港以一站式跨境金融服務，兼顧企業營運與個人理財，從開戶特快通道、全球匯款、人民幣業務及跨境賬戶管理，到東南亞業務支援，按發展階段提供專屬方案，助企業家靈活調配資金、提升效率，連接本地與海外業務，開拓市場。
中銀香港將繼續立足本地、深耕灣區，融通灣區資源，以專業高效、有溫度的跨境金融服務，陪伴客戶由日常走向全球舞台，讓跨境夢想有可靠夥伴同行。
外匯買賣及投資涉及風險。
儲值支付工具牌照編號：SVFB072
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