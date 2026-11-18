在節奏緊湊的都市生活中，高質素的居住環境不僅是棲身之所，更是身心靈紓緩與生活品味的展現。作為香港極具代表性的國際化度假社區，愉景灣自開發以來，一直以獨樹一幟的綠色慢活氛圍深得港人及海外買家青睞。面對近年市場環境的變化，香港興業有限公司並未止步，反之積極推動「愉景灣2.0」藍圖，透過軟硬件全面升級、前瞻的可持續發展規劃，以及卓越的企業管治，再次打破傳統住宅發展框架，為香港地產市場注入兼具休閒度假與高品質生活體驗的新活力。

雙軌並行推進藍圖 香港興業秉持「創造品味生活」的品牌核心與「PRI²DE」企業價值觀，在保留愉景灣原生自然環境與寧靜氣氛的同時，以雙軌並行策略推進「愉景灣2.0」藍圖。 在硬件發展方面，位於愉景灣北部半山的全新大型豪宅項目「Toscana 意濤」正分期推出，將提供逾1,400個住宅單位。背山面海，坐擁逾160,000平方呎、以「Green Living Art」及「Clubhouse Everywhere」為主題的意式中央公園 Park Toscana，劃分出13個意式主題園區，將綠意與藝術融入日常；其中「滿‧意2期」更尊據臨海極佳位置，盡覽中環及西九地標交織的維港海景。

為提升住戶出行便利度，愉景北已增設全新自動扶梯系統連接山上住宅與商場。交通基建方面更迎來重大躍升，已獲政府規劃批准的「愉景灣交通總匯大樓（DB Times Square）」建成後將設逾160個車位，未來將成為區內交通與商業樞紐；同時，中環3號碼頭及愉景灣碼頭已完成升級，愉景灣北往返中環的渡輪服務亦已擴展至平日每天航行，加上機場巴士線增設港珠澳大橋香港口岸站，進一步無縫接通大灣區。預計於2027年落成的全新多用途活動中心「愉景灣 Sports Club」更將提供溫室農場、攀石場、匹克球場及滑板公園等多元設施，全面提升社群康體體驗。

全年無休大型盛事 賦予社區動靜皆宜新活力 除了前瞻性的硬件配套，「愉景灣2.0」的核心精神更在於讓生活更豐盛。香港興業靈活洞悉市場心態，精準捕捉現代消費者對健康生活與沉浸式體驗的追求，於區內策劃全年無休的大型盛事與文化活動，打造極具吸引力的度假氛圍。 區內舉辦全港最大規模的「The Next Wave 沙灘音樂節」、「沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」、「意式冬日慶典」及每月廣受歡迎的「周末市集」，更貼心引入「寵物巴士」服務，締造寵物友善社區。

此外，同時積極引進國際級體育賽事與奢華盛會，包括於香港大嶼山遊艇會舉辦「2026海上奢華盛會」遊艇展，以及於愉景灣溜冰場舉辦IIHF世界冰球錦標賽，愉景灣康樂會早前更與世界匹克球冠軍賽（WPC）中國香港站簽訂了五年合作協議。多元化的活動不僅大大提升人流，更讓居民與訪客在忙碌的生活中，隨時享受如外國度假般的海濱慢活節奏。

踐行可持續發展理念 打造人與自然共生的綠色社區 在企業營運與社會責任上，香港興業支持香港《氣候行動藍圖2050》及碳中和目標。 愉景灣多管齊下減少對環境的影響，其交通服務車隊已全面採用較低排放柴油，並計劃於2029/2030財政年度前將至少10輛柴油巴士更換為電動巴士。

在生態保育方面，區內推出了全港首個專為授粉昆蟲而設的「DBee Oasis」城市綠洲，種植11種本地原生開花植物，並設有使用率極高的獨居蜂酒店；花旁小徑的地磚更採用回收廢塑膠製成，實踐資源循環。此外，社區亦全面普及智能回收機、太陽能衣物回收機及廚餘堆肥機，提升居民的環保意識。這些努力令香港興業國際集團在「聯合國可持續發展目標（UNSDG）香港成就獎2026」中榮獲「機構獎項 - 金獎」，環境管理成就備受肯定。

面對市場挑戰，香港興業以穩健管治為基石，深耕社區溝通與高質素產品發展。從「Toscana 意濤」的精緻人居設計，到交通與社區配套的全面躍升，愉景灣正以全新姿態，為香港締造一個兼具國際視野、可持續發展與優雅品味的至尊度假式社區典範。