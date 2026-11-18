新觀塘駕駛學院 榮膺「至尊九龍學車首選品牌」憑卓越師資配套領航九龍｜至尊九龍學車首選品牌｜真．生活至尊品牌大獎2026

新觀塘駕駛學院自2018年創立以來，作為政府指定駕駛學校，一直肩負為香港培育安全、負責任道路使用者的使命。學院專注提供私家車、輕型貨車及電單車的全方位駕駛培訓，協助學員穩步掌握駕駛技巧並順利考獲駕駛執照。

專屬場地結合靈活配套 打造九龍區考牌首選基地 扎根九龍的新觀塘駕駛學院，一直以服務九龍區居民為核心。學院憑藉無可比擬的專屬訓練場地、前瞻的智慧化學習系統，以及靈活務實的營運策略，多年來建立穩固的卓越口碑與公信力，並榮獲am730頒發「至尊九龍學車首選品牌大獎」，印證其在九龍學車市場的領導地位。

專業嚴謹管治 推動道路安全與終身學習 學院深信，合格且負責任駕駛者的養成，源於日常教學與學院管治細節。所有導師及車輛維修團隊均經嚴格挑選與專業考核，確保教學質素合乎政府指定駕駛學校的標準。訓練車輛定期巡檢、課程架構持續優化，務求讓學員在安全、可靠的環境中學習，確保成效。 與此同時，學院積極將道路安全教育融入日常訓練，提升準駕駛者的安全意識及負責任的態度。為進一步推動技能普及，學院亦配合政府推動資歷架構及持續進修基金政策，為香港駕駛學院開辦的駕駛證書課程提供合規格的專業駕駛訓練及場地，減輕市民經濟負擔，讓更多人掌握實用生活技能。

自設專屬場地與獨立考期 助學員信心應試 在香港考取駕照，除掌握技術外，心理質素與考試環境同樣關鍵。新觀塘駕駛學院以完善的獨立場地配套與流程整合，為學員打造穩定的學習與應試體驗，多年來深受學員信賴。 學院自設專屬訓練場地，學員日常訓練與乙部中期試均在同一場地進行。「學考同場」安排讓考生在高度熟悉的環境下應試，有效減輕應試焦慮及面對考官時的緊張感；場地更特設有蓋電單車練習區，確保電單車學員在一般雨天下仍能正常訓練及進行場內考核，避免天氣影響備戰進度。

除硬件優勢外，學院設有獨立考試排期隊伍，讓學員更靈活規劃學車進度。丙部路試更獲運輸署安排指定「專日」進行——私家車及輕型貨車安排於油塘考試路線、電單車則於天光道考試路線。專日安排大幅減少其他考試車輛的干擾，讓考生在更平穩順暢的交通環境下充分發揮應有水準。 教學方面，學院採用「一站式」教學與支援模式，由前期的報名資格審核、專屬App筆試溫習，到針對常見路面盲點的中期試與路試模擬訓練，循序漸進協助學員將安全操作內化為直覺反應。由報名到考試整個流程均有專人跟進，免除自行承擔處理文件的繁瑣工作，為時間緊湊的市民提供高效、可靠的考牌途徑。

專屬App介面全新升級 數碼化管理助學員靈活掌握考牌進度 為配合現代都市人追求效率的生活節奏，新觀塘駕駛學院近年積極推動數碼化教學配套，透過自家研發的手機應用程式（Mobile App），讓學員可一鍵掌握課堂排期、學習進度、應考資訊及重要通告，實現全流程自主管理。 學院於今年7月完成該App的全面介面改版，針對使用者體驗進行深度優化，包括：重新梳理資訊層級架構，提升瀏覽效率；將常用登入鍵移至底部中央，便於單手操作；首頁增設垂直滑動動態專區，直觀呈現最新優惠與重要資訊。全新介面大幅縮短操作路徑，無論在預約課堂或查閱進度，學員均能享有更流暢、便利的使用體驗，全面落實智慧學車理念。