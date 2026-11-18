深化5G網絡體驗 賦能全民AI智慧生活 csl榮膺「至尊5G流動通訊服務」大獎 以優質網絡連接與智能防護引領流動通訊新時代｜至尊5G流動通訊服務｜真．生活至尊品牌大獎2026

面對數碼轉型與消費者對網絡質素日益提升的要求，csl作為本地流動通訊市場的領導者，始終引領科技前沿。由推動5G技術普及，到近年引領全港邁向AI新世代，csl憑藉穩健的網絡基建、前瞻性的產品研發，以及貼心可靠的服務，再次脫穎而出，榮獲am730頒發「真．生活至尊品牌大獎2026 —— 至尊5G流動通訊服務」。這項殊榮不僅肯定了csl在流動通訊網絡的領導地位，更印證了品牌將創新科技無縫融入大眾日常生活的承諾。

5G黃金頻譜深度覆蓋 由本地樞紐無縫連接世界

穩定而廣泛的網絡覆蓋是流動通訊服務的基礎。csl持續投入資源，將兼具高速傳輸、廣泛覆蓋及高穿透力的「5G黃金頻譜」（3.3GHz及3.5GHz中頻段）大規模擴展至全港多個人流密集的交通樞紐與核心地段。繼早前完成多個核心港鐵站的升級工程後，csl進一步將黃金頻譜覆蓋擴展至美孚、荔景、荔枝角、長沙灣、九龍塘、樂富、黃大仙、鑽石山及調景嶺等重點車站；同時針對觀塘道、香港國際機場二號客運大樓以及香港會議展覽中心等主要經貿與交通樞紐進行全面網絡升級，確保市民無論在繁忙的上下班通勤、參與大型國際展覽，或是出入境途中，均可享受無縫、順暢及超高速的連線體驗。

除了深耕本地網絡，csl亦了解香港人熱愛外遊與商務出行的需求。由去年9月推出至今備受好評的「黃金漫遊」服務持續升級擴容，由最初的8個旅遊熱點擴展至11個國家及地區，並接通更多頂尖網絡商，包括中國內地（中國電信）、馬來西亞（U Mobile）、印尼（Telkomsel）、越南（MobiFone及Viettel Telecom）以及加拿大（Bell）等。客戶於海外使用漫遊服務時，同樣可獲當地合作營運商優先分配黃金頻譜及額外網絡資源，隨時隨地享受媲美本地的極速穩定網絡體驗。 自研HKT.AI一站式平台 打破科技門檻 賦能全民

在科技應用層面，csl不僅是「連接者」，更是「賦能者」。繼過去成功帶領市民由「AI Ready」邁進「AI Expert」後，香港電訊今年再邁出重要一步，自主研發推出一站式AI平台——HKT.AI。 HKT.AI匯聚中國內地及全球頂尖AI資源，針對過往AI工具門檻高、介面分散等痛點，讓個人及企業客戶透過單一平台，輕鬆使用多款前沿AI模型、專屬AI助理及高效工具，用戶更享有專屬儲存空間及企業級安全保障。為了讓不同年齡層的市民都能輕鬆擁抱AI，HKT.AI更設有以下貼心亮點：

1.24/7 AI熱線：提供AI專人支援，隨時協助用戶解答使用疑難； 2.AI免費課程：緊貼最新AI應用趨勢，助用戶持續學習、輕鬆上手； 3.企業級安全：全面保障資料與使用安全，讓用戶更安心使用； 4.深度本地化：更貼合香港客戶需要，提升日常生活及工作效率。 推出「企業來電名稱顯示」 全方位守護通訊安全

面對日益複雜的電話詐騙與不良推銷，如何讓消費者「安心接聽」，已成為通訊服務營運商的重要社會責任。csl走在業界前線，主動運用技術與網絡優勢，推出全新「企業來電名稱顯示」功能。 透過該功能，認證企業致電csl或1O1O客戶時，來電畫面會同步顯示機構名稱，協助市民即時識別來電機構身份，減低誤判為詐騙或滋擾來電的機會，重拾「聽電話」的安心感。同時，csl持續透過線上線下渠道向大眾發放最新防詐騙資訊，深化全民防詐教育，全面提升公眾防騙意識，構建由網絡至用戶端的多層安全防護。

以價值與溫度迎難而上 締造真．至尊流動生活 縱使面對環球及本地經濟環境轉變，消費市場日益重視「物超所值」與「實用體驗」。csl始終深信，卓越的品牌價值並非單靠價格競爭，而是取決於能否為客戶創造無可替代的生活價值。 從本地鐵路到跨國漫遊的網絡實力，由HKT.AI帶來的智能生活體驗，到守護家庭通訊安全的防詐舉措，csl以實際行動詮釋「真生活至尊」。 展望未來，csl將繼續秉持以客為本的初衷，深化5G網絡基建與前瞻智慧應用的融合，陪伴廣大市民在數碼浪潮中走得更穩、更快、更遠，持續引領香港邁向智慧城市新里程。