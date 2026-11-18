公共交通是城市運作的命脈，更深刻影響著每位市民的日常生活。扎根香港過百年的九龍巴士（一九三三）有限公司（九巴），一直秉持以連通人員往來為己任，以用心服務社會為使命的理念，隨著時代脈搏不斷升級轉型。九巴不僅善用科技與人工智能提升營運效益，更積極響應特區政府2050年碳中和目標，全面推動綠色運輸。
優化網絡配合城市發展 乘客體驗全面升級
面對日益繁重的交通需求與城市擴展，九巴目前在港營運超過450條巴士路線，服務覆蓋港九新界。為提升出行效率，九巴近年建立了由31個轉乘站組成的服務網絡，透過不同路線的靈活配合與特惠轉乘優惠，為市民提供更便捷、經濟的出行選擇。
九巴將乘客視為享受服務的顧客，致力優化車廂與車站設施。無論是完善乘車資訊發布，還是透過多元渠道收集市民意見，九巴均表現出極高的服務彈性與誠意。面對極端天氣與社會急劇變化的需要，九巴更展現出強大的社群關懷力量。例如在酷熱夏季，九巴於指定的20個長者使用率較高的巴士總站推行「樂耆乘」計劃，提供風扇借用、降溫毛巾及樽裝水；面對驟雨，則在40個主要轉車站及總站設立「落雨唔使怕」雨傘借用點。九巴亦關顧多元需要，透過「愛心巴士站牌捐贈計劃」協助認知障礙症長者進行記憶訓練，並作為首間公共運輸公司推出「尋．耆．跡」計劃，利用八達通系統建立安全網，協助尋找走失長者，將關愛共融文化落實於社區每一個角落。
綠色運輸邁向零排放 九巴學院培育高壓維修人才
在環境可持續發展方面，九巴早已訂立清晰的綠色路線圖，邁向全線零排放新能源巴士車隊。現時九巴營運全港最大規模的零排放電動巴士車隊，累計行走里數已突破1,000萬公里，成功減少近14,500噸碳排放，減碳效果相當於62萬棵樹木一年的吸碳量。
除了引入綠色車隊，九巴更重視技術傳承與人才培育。憑藉逾十載研究與營運電動巴士的豐富經驗，九巴學院開辦了獲機電工程署認可的「電動汽車維修安全認知證書（EVE）」及「電動車（低壓）診斷、測試及維修證書（EVL）」課程。今年，九巴學院進一步開辦「電動車（高壓）診斷、測試及維修證書（EVH）」課程，內容涵蓋高電壓系統安全操作規範、工場安全檢測、動力電池拆裝與故障診斷等專業知識。學員更可在配備真實電動巴士及模型組件的訓練工場進行實務演練。目前上述三個課程已吸引近700人修畢，成果不僅惠及內部員工，更開放予同業報讀，為全港商用車電動化與減碳目標注入強大動力。
應對國際油價波動 布局北部都會區新藍圖
九巴積極部署未來發展戰略。北部都會區作為本港未來發展的新引擎，需要整全的交通配套支持。九巴作為獲選於古洞北及粉嶺北營辦新路線的專營巴士公司，早前已率先開辦北都首兩條巴士路線。未來，九巴將持續緊密配合北都建設進度，善用新建立的道路網絡，適時加開路線及升級服務，繼續引領本港公共交通向前邁進，締造更美好的城市生活。
展望未來，公共交通營運仍面對不少挑戰。近期受中東局勢波動影響，成品油價格高企且劇烈震盪，大幅加重營運負擔。儘管九巴與龍運巴士已全力實施多項嚴格的成本控制措施，營運狀況仍難免受到衝擊。九巴正積極向特區政府提出建議，全方位考慮透過不同票務和非票務途徑，使專營巴士服務能夠在合理且可持續的財務基礎上平穩運作，為城市發展注入動力。