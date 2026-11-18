公共交通是城市運作的命脈，更深刻影響著每位市民的日常生活。扎根香港過百年的九龍巴士（一九三三）有限公司（九巴），一直秉持以連通人員往來為己任，以用心服務社會為使命的理念，隨著時代脈搏不斷升級轉型。九巴不僅善用科技與人工智能提升營運效益，更積極響應特區政府2050年碳中和目標，全面推動綠色運輸。

優化網絡配合城市發展 乘客體驗全面升級

面對日益繁重的交通需求與城市擴展，九巴目前在港營運超過450條巴士路線，服務覆蓋港九新界。為提升出行效率，九巴近年建立了由31個轉乘站組成的服務網絡，透過不同路線的靈活配合與特惠轉乘優惠，為市民提供更便捷、經濟的出行選擇。

九巴將乘客視為享受服務的顧客，致力優化車廂與車站設施。無論是完善乘車資訊發布，還是透過多元渠道收集市民意見，九巴均表現出極高的服務彈性與誠意。面對極端天氣與社會急劇變化的需要，九巴更展現出強大的社群關懷力量。例如在酷熱夏季，九巴於指定的20個長者使用率較高的巴士總站推行「樂耆乘」計劃，提供風扇借用、降溫毛巾及樽裝水；面對驟雨，則在40個主要轉車站及總站設立「落雨唔使怕」雨傘借用點。九巴亦關顧多元需要，透過「愛心巴士站牌捐贈計劃」協助認知障礙症長者進行記憶訓練，並作為首間公共運輸公司推出「尋．耆．跡」計劃，利用八達通系統建立安全網，協助尋找走失長者，將關愛共融文化落實於社區每一個角落。