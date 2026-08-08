汇聚环球美食 8月13至17日 湾仔会展美食博览 让味蕾带你游世界

想一次过品味世界各地的特色美馔？就不要错过本月13至17日，于湾仔会展中心举行的第36届美食博览，为大家带来环球美食，让家人们无需漂洋过海，都可以品尝各地美食。 当中包括来自新加坡糕点老字号「老成昌」的斑兰戚风蛋糕及高级曲奇、泰国人气甜点Drop by Dough每日新鲜制作的手工冬甩、韩国水冲益生菌奶酪、台湾花莲和台东的地道美食及快车肉干、澳门的老字号虾子捞面，还有来自四川、河南、云南、西藏等中国内地16个省市的特产。还有鱼类统营处及蔬菜统营处今年亦会于美食博览推广全新统一品牌「优鲜港品」。

今届美食博览更首设甜品及Gelato主题，搜罗过百款甜品，包括多款口味新奇的雪糕、口感「烟韧」的糕点甜品。其中本地科记Gelato推出的低脂意式雪糕，便用了香港理工大学专利研发的AkkMore蘑菇提取物取代传统动物脂肪，带来更健康的雪糕滋味；而另一雪糕品牌「曲奇阿婶」的夏日甜品Cookie and Cream Carnival则以经典朱古力曲奇配上香滑雪糕，让你无惧炎夏高温。

美食博览部分优惠： 安记海味「飞天鲍鱼鲍接福」游戏 $1抢$38,880鲍鱼奖池

为庆祝安记新口味零食鲍鱼上市，安记特别打造了长达2米的红色摇摇板，于美食博览开幕首日，将安排头9位入场人士参与，游戏分为3队，每队3人。每位参加者最少可带走192粒即食零食鲍鱼，于60秒内接上最多鲍鱼的队伍，更可赢得2,064粒即食零食鲍鱼及60碗佛跳墙飞天面，其余队伍亦可获安慰奖576粒即食零食鲍鱼和18碗佛跳墙飞天面。想赢奖品，记得于开幕当日一早排队。此外，凡于安记摊位消费满$200(快闪产品除外)，即可获1次扭蛋抽奖机会，购买熟食亦可参与抽奖，务求人人有奖。

安记海味展位：1D-C10 味珍味（香港）有限公司 多项优惠

首次推出工藤舍、云日本豆腐、DANONE BIO奶酪系列、DANONE OIKOS奶酪系列、MARUDAI丸大肉类系列外，新纪元卵亦推出超值$75/3排套装（原价$120），加购价$25可再获1排新纪元卵晓。工藤舍北海道3.7浓厚鲜牛乳$50/2支优惠。还有天然富含花菁素，口感绵密细致，带天然甘甜的冲绳紫番薯，以优惠$40/2包（原价$45/包） 味珍味展位：1B-C02 膳营推动(Eatabler)韩国大热医学级膳食 联乘屈臣氏办免费营养讲座送健康礼品

膳营推动(Eatabler) 带来今年4月独家引进香港、连续4年荣获韩国第一品牌(护理食物) 殊荣的医学级营养膳食 MEDI.SOLA®，除推出期间限定礼遇和多重产品优惠外，更设试食体验。现场并推多重礼遇包括$178/ 3盒王牌鲑鱼鹰嘴豆饭送韩国设计精美保温袋(乙个) (原价高达$247.5)。此外，还有$331 (6件组)任选MEDI.SOLA®全线系列5盒+任选Vebaboo日本有机冷榨果昔乙枝(套装原价高达$501.5)。 $498 (12件组)任选MEDI.SOLA®全线系列8盒+任选Vebaboo日本有机冷榨果昔3枝(套装原价高达$837) +韩国设计精美保温袋(乙个)。

更独家发售Vebaboo日本有机冷榨果汁套装，$60/4枝，4款口味任选(套装原价高达$128)，现货于指定屈臣氏门市有售。 品牌于8月15日在尊贵美食区美馔舞台 (下午3:30至4:15) 联同屈臣氏注册营养师举办讲座，现场更有机会赢取健康膳食及精美礼品。 膳营推动(Eatabler)展位：3B-F08 香记咖啡三大亮点

会场限定$1精选产品，包括Silver Mona精品随行咖啡包(原价$45)，适合露营、野餐、朋友聚会或出外旅行，只需4分钟可享受优质咖啡。并有$1港式西冷红茶挂耳滤包（1袋8包）(原价$72)。另设$9专区，以庆祝香记咖成立90年，超过100件高质量茶饮咖啡产品划一以$9发售。更设独家满额赠品，于香记咖啡展位购物满指定金额，将可获会场独家礼品。 香记咖啡展位：1B-C14 五丰行75周年 推多款限定优惠

为庆祝五丰行75周年，推多项优惠，包括每日限定礼品免费换，身份证同时含「7」及「5」即可参与当日礼品兑换，每人每日限领一次，名额有限，换完即止。五丰行更与京东物流合作推出送货服务，于五丰行展位购物满$500即可享免费送家服务，最快4小时直送家中。并设「$99一车丰享」超值购物车套装，全场仅30架，每架含总值超过$750食品。五丰行更设全日即食餐饮专区，提供地道美食。展位并推出一系列优质食品以响应贸发局60周年主题，对应日常3餐所需。

五丰行展位：1D-B02 及 5B-D14 美食博览 日期：2026年8月13日至17日（星期四至星期一）

8月13至16日：上午10时至晚上10时

8月17日：上午10时至下午6时 地点：香港会议展览中心 访港人士票价：$20（包「尊贵美食区」套票为每位$30）

备注：需前往展览会场并出示有效的旅游证件购票。 「晚间进场票」优惠：8月13至16日（星期四至星期日）下午6时后入场参观同日的美食博览公众馆、家电‧家居‧博览、美与健生活博览，只需$10元（只限于会场入口收费站，以AlipayHK、支付宝、八达通及微信支付实时付费入场）。