特种兵看完演唱会冲哪家？ 启德体育园4间必吃「美食天花板」餐厅全攻略

作为香港全新地标，启德体育园承办各类大型演唱会与国际顶级赛事，相信大家在观赛或看演唱会前后的时间，最关心的莫过于如何在周边快速锁定地道美味。其实不用专程跑远，启德体育园内及邻近商圈早已汇聚了众多米芝莲推荐小吃以及极具港式特色的地道美味。小编就为大家推介4间极具代表性的「觅食天花板」餐厅，带大家一站式解锁极致味蕾盛宴。

饿虎藏龙 Hungry Tiger Hidden Dragon 狂欢后的潮流能量补给站

位于启德体育园JOYPOLIS SPORTS运动健康中心4楼的「饿虎藏龙 Hungry Tiger Hidden Dragon」将美式休闲餐饮食文化与运动元素完美融合。店内推出了多款惊艳味蕾的跨界创意料理，其中讨论度最高、极具视觉冲击力的焦点之作，当属「港式烧味四宝薄饼」。香脆的手工意式饼底铺满港人最爱的招牌叉烧、脆皮烧肉与香浓烧鸭，最后洒上灵魂咸蛋黄碎，让传统烧味的浓厚脂香与烘焙饼底的酥脆相辅相成，迸发出意想不到的美味火花。另一道「青花椒柚子牛肋肉」经慢火低温炖煮，肉质软腍入味。青花椒的微麻与柚子的清甜交香，巧妙破开牛肋肉的醇厚油脂，再蘸上一口吸满牛骨髓精华的细滑薯蓉，交织出层次丰富的顶级滋味。