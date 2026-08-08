特种兵看完演唱会冲哪家？ 启德体育园4间必吃「美食天花板」餐厅全攻略

作为香港全新地标，启德体育园承办各类大型演唱会与国际顶级赛事，相信大家在观赛或看演唱会前后的时间，最关心的莫过于如何在周边快速锁定地道美味。其实不用专程跑远，启德体育园内及邻近商圈早已汇聚了众多米芝莲推荐小吃以及极具港式特色的地道美味。小编就为大家推介4间极具代表性的「觅食天花板」餐厅，带大家一站式解锁极致味蕾盛宴。
饿虎藏龙 Hungry Tiger Hidden Dragon 狂欢后的潮流能量补给站
位于启德体育园JOYPOLIS SPORTS运动健康中心4楼的「饿虎藏龙 Hungry Tiger Hidden Dragon」将美式休闲餐饮食文化与运动元素完美融合。店内推出了多款惊艳味蕾的跨界创意料理，其中讨论度最高、极具视觉冲击力的焦点之作，当属「港式烧味四宝薄饼」。香脆的手工意式饼底铺满港人最爱的招牌叉烧、脆皮烧肉与香浓烧鸭，最后洒上灵魂咸蛋黄碎，让传统烧味的浓厚脂香与烘焙饼底的酥脆相辅相成，迸发出意想不到的美味火花。另一道「青花椒柚子牛肋肉」经慢火低温炖煮，肉质软腍入味。青花椒的微麻与柚子的清甜交香，巧妙破开牛肋肉的醇厚油脂，再蘸上一口吸满牛骨髓精华的细滑薯蓉，交织出层次丰富的顶级滋味。
饿虎藏龙 Hungry Tiger Hidden Dragon
地点：香港九龙启德体育园JOYPOLIS SPORTS运动健康中心4楼
预订电话：6361 4967
营业时间：周一至周日12:00至22:00｜最后点餐时间21:30
Greyhound Café 曼谷潮人最爱的泰式新派时尚美学
餐厅主打「Thai food with a Twist」的新派泰式跨界料理，将泰国地道风味与现代西式餐饮食文化完美融合。店内的必点主食「香草辣椒炒猪肉碎配白饭」打破了传统打抛猪容易干柴的印象，肉碎炒得恰到时候、质地较为湿润多汁，微辣的香料气息伴着白饭，让人食欲大开；另一道极具特色的「泰式辣酱烧牛肉配姜黄饭」更是仪式感十足，精髓在于用新鲜生菜包覆着嫩烤牛肉，再随心加入薄荷叶与九层塔一同入口，清爽草本香气与多汁牛肉交织，口感层次丰富又解腻。除了精致主食，Greyhound Café的甜品与特调饮料更是火爆社交平台的打卡神器。火爆全网的「招牌椰子千层蛋糕」口感细滑绵密，满满的生椰香气令人幸福感拉满。
Greyhound Café
地址：香港九龙启德体育园启德零售馆2 1楼M2-113号铺
营业时间：周一至周日11:00至23:00
两姊妹凉皮x株式会社 米芝莲级别的川式酸辣体验
想要体验酸辣开胃、一秒唤醒味蕾的极致爽感，曾荣获米芝莲必比登推介的「两姊妹凉皮x株式会社」绝对不容错过。店内最具代表性的「招牌两姊妹凉皮」选用优质木薯粉匠心制作，口感冰爽之余更带有惊艳的弹牙与烟韧感，能将酱汁完美包覆。其灵魂所在全凭独家秘制红油与多达9种调味料倾心构建的精髓酱汁，再大手笔洒满清爽青瓜丝、香脆炸豌豆、花生碎及芝麻，一口下去，麻、辣、酸、香在舌尖交织出爆发式的丰富层次。
兩姊妹涼皮X株式会社
地址：香港九龍啟德體育園啟德零售館1 2樓M1-206號舖
營業時間：周一至周日11:00至21:30
陈茶馆 传统与创新碰撞的港式甜品新潮牌
「陈茶馆」主打将传统中式茶饮文化与现代手摇工艺结合，更不断推出兼具话题度与惊艳口感的新派甜品。其中红遍网络的热爆之作「杜拜开心果米麻糬」，将浓郁坚果香的开心果元素与柔软拉丝的米麻糬完美融合，香浓Q弹让人欲罢不能；另一道人气招牌「金枝玉糯」则是以香甜浓郁的芒果雪榚，搭配浓浓椰香的手打米麻糬，冰凉绵密的口感在舌尖化开，解腻又解暑。
陈茶馆
地址：香港九龙启德体育园启德零售馆1 G楼M1-011号铺
营业时间：周一至周四13:00至22:30
周五至周日13:00至23:00