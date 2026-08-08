暑假Chill着玩！全港商场夏日Chill FUN派对 解锁充气城堡、冷气房K歌派对、极致港味雪糕祭与巨型茶楼打卡！

今年暑假，各大商场纷纷推出极具创意的主题活动与震撼礼遇！小编特别为大家精选全港各大商场夏日必去亮点，让大家食、买、玩一站式搞定！

极致港味雪糕派对 快闪雪糕单车

今个夏天，铜锣湾利园区将雪糕体验推向全新境界，利园区化身「港味雪糕街」，联乘人气雪糕店及三大老字号（公利真料竹蔗水、么凤士多、大安茶冰厅）推出9款独家口味，如「酸梅汤雪葩」、「黄皮雪糕」甚至挑战味蕾的「驱风油味雪糕」！指定周末更有「利园区雪糕单车」，扫码即送餐饮优惠券，快闪时段更会大派合共4,000杯雪糕！