暑假Chill着玩！全港商场夏日Chill FUN派对 解锁充气城堡、冷气房K歌派对、极致港味雪糕祭与巨型茶楼打卡！

今年暑假，各大商场纷纷推出极具创意的主题活动与震撼礼遇！小编特别为大家精选全港各大商场夏日必去亮点，让大家食、买、玩一站式搞定！
极致港味雪糕派对 快闪雪糕单车
今个夏天，铜锣湾利园区将雪糕体验推向全新境界，利园区化身「港味雪糕街」，联乘人气雪糕店及三大老字号（公利真料竹蔗水、么凤士多、大安茶冰厅）推出9款独家口味，如「酸梅汤雪葩」、「黄皮雪糕」甚至挑战味蕾的「驱风油味雪糕」！指定周末更有「利园区雪糕单车」，扫码即送餐饮优惠券，快闪时段更会大派合共4,000杯雪糕！
利园区「Ice-cream Jam」主题装置
日期：即日起至8月9日
时间：12:00至20:00
地点：希慎广场1/F中庭
利园区雪糕单车－雪糕派发
日期：2026年8月8、9、15及16日
时间：13:00至18:00
地点：利园区
夏日三重赏 零成本抢港币$1,000元礼券
湾仔利东街火热推出「夏日三重赏」，由即日起至8月30日，利东街会员免消费即可于手机App免费换领总值高达$1,000的周末餐饮及购物优惠券，适用于超过20间人气商户。配合「周末积分5倍赏」，只须以低至500积分即可换领指定商户$100现金券，加上会员周末消费满$100即可获得5倍积分奖赏，变相享受高达100%的消费回赠！
夏日饿底茶室 6大巨大化港式点心 打卡位玩转饿底任务
旺角MOKO将中庭打造成充满复古情怀的巨型港式茶室！现场设有近3米高的巨型冻柠茶游泳乐园、比真实放大逾20倍的叉烧包蒸笼、烧卖仔茶座及蛋挞小子等6大巨大化打卡位。大家可挑战3大「饿底任务」换领萌爆点心造型环保袋等可爱实用周边。
MOKO「夏日饿底茶室」
日期：即日起至8月30日
时间：10:00至22:00
地点：MOKO新世纪广场MTR楼层中庭
Mikiki x Momoland天空岛夏日大冒险 7大充气关卡极速放电
Mikiki首度联乘人气亲子乐园Momoland，打造全港首个「天空岛夏日大冒险」巨型一体式充气乐园！场内特设7大挑战关卡，包括4.5米高极速滑梯、彩虹萝卜波波池及障碍赛道，让小朋友化身小小冒险家！即日起至8月23日，The Point会员消费满指定金额可免费换领亲子套票，现场出示电子会员卡购票亦可享85折优惠。
Mikiki x Momoland
「天空岛夏日大冒险」
日期：即日起至8月23日
时间：11:00至20:30
地点：Mikiki地下中庭A区
围系生活音乐节 大型唱K企划与星级现场表演
围方暑期重磅献礼「Music All The Wai 围系生活音乐节」！商场首度联乘 K-Station设置自助唱K机，凭指定消费即可换领唱K时段；更举办「社区唱将」公开选拔赛，由Vincy泳儿、Sinnie吴倩怡、谢雅儿担任决赛评审。整个8月还有逾10场免费现场音乐演出，嘉宾阵容包括周国贤、JW王灏儿、The Hertz等！
围方「围系生活音乐节」
日期：即日起至8月31日
地点：围方
中国香港乒乓总会90周年珍藏展 名将亲自指导球技
运动迷切勿错过！青衣城与中国香港乒乓总会合作，展出奥运火炬、历届奖牌及90块手绘应援球拍。场内设有创意趣味乒乓球台与电子竞速游戏，周末更由专业教练甚至港队名将亲临现场指导球技！
青衣城「IT’S TABLE TENNIS TIME」
日期：即日起至8月31日
时间︰11:00至21:00
地点：青衣城1期1楼中庭
三大星级IP破天荒亮相
港铁商场带来满满疗愈力量！德福广场打造4米高巨型草莓戚风蛋糕「mofusand夏日吃茶店」，特设期间限定店发售逾200款周边；PopCorn引入韩国人气Mr. Donothing慢活主题装置及直送精品；The LOHAS 康城则呈献全港首个「Bluey夏日玩乐庭园」，重现经典动画场景。
德福广场「mofusand夏日吃茶店」
日期：即日起至8月31日
时间︰11:00至21:00
地点：德福广场1期地下中庭
PopCorn「Mr.Donothing 夏日疗愈空间」
日期：即日起至8月20日
地点：PopCorn 1期1楼中庭
The LOHAS 康城「Bluey仲夏庭园」
日期：即日起至9月13日
地点：The LOHAS康城L3中庭
夏日岛屿时光 5米高巨型恐龙坐镇
荃湾D-PARK呈献全港最大型JOGUMAN期间限定主题乐园！ 5位超人气疗愈系恐龙登场，包括逾5米高戴着黑超与泳圈的巨型BRACHIO。现场设有5大主题体验区、3大挑战游戏摊位以及「JOGUMAN POP-UP STORE by LINE FRIENDS」，消费满额还能换领限定沙滩套装！
JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日岛屿时光
日期：即日起至8月31日
时间︰12:00至20:00
地点：D·PARK 中庭
卓尔广场 x Haru & Furi Chill FUN夏令营 打造寓教于乐暑假
屯门卓尔广场首度联乘本地人气插画「Haru & Furi」，设置3.5米高露营风充气装置及夏日主题市集。场内同步推出寓教于乐的STEAM创意工作坊，让小朋友发挥创意、边玩边学，非常适合亲子来一场夏日深度探索！
卓尔广场x Haru & Furi Chill FUN夏日市集及巨型充气打卡位
日期：即日起至8月9日
时间︰10:00至22:00（充气打卡位）、11:30至20:30（夏日市集）
地点：地下中庭