去西九文化区M+戏院 欣赏港产经典电影4K修复版

香港除了是美食天堂，有各式各地美食外，还有经典的港产电影，在你饱尝美食后，可以再品味香港经典电影文化的盛宴。欢迎家人们来到西九文化区M+戏院，欣赏由CHANEL支持，「M+修复」项目上映的三部最新4K修复版电影，一同向经典香港电影致敬。 于2023年开展的「M+修复」继去年第一阶段修复了翁维铨执导的《行规》、唐书璇执导的《董夫人》以及由谭家明执导的《爱杀》三套经典电影的4K版本后，于第二阶段最新修复了3套经典港产片，分别是由张之亮执导的《笼民》（1992）、方育平执导的《美国心》（1986）及徐克执导的《蝶变》（1979）。大家可以从这些4K修复版电影，重温香港电影新浪潮在创意实验和技术创新上的突破。这三部修复作品已于各大国际电影节巡回展映，并会于秋季在M+戏院上映。

欣赏新浪潮经典电影 感受香港电影文化魅力 香港电影新浪潮是于1970年代末开始，一场影响遍及全球的电影运动，涵盖多元的电影创作方式，包括社会写实、混合形式及类型电影的革新，一班参与新浪潮的导演，将包括人际关系、社会问题、家庭及香港文化等不同题材融入电影中，为香港电影及全球华语电影革新带来极深远影响。 3套全新修复4K电影 《笼民》（1992） - 导演：张之亮

《笼民》讲述一群中年男住客在香港笼屋中共同生活的境况。电影不堕入煽情催泪、粗俗搞笑或偏激控诉的窠臼，反而拍出荒谬的真实感、深厚的人情味和绝妙的市井幽默，捕捉1997年前香港生活的不安与动荡。《笼民》是张之亮的代表作，更荣获金像奖最佳电影。1992年在香港国际电影节首映时口碑载道，；4K修复版本于2026年重返同一电影节作首映，印证了经过三十四年，这部电影仍能引发时代共鸣。 《美国心》（1986） - 导演：方育平

《美国心》大胆融合纪录片及剧情片的拍摄手法。片中主角夫妇既重演自身的生活经历，亦参与部分情节演出，打破戏剧与现实的分野。透过跳接剪辑与非线性叙事，影片营造出暧昧而迷离的氛围，并藉二人不稳定的关系，映照香港在1997年临近之际前景的混沌不明。作品以创新手法将拍摄手法与真实生活经验结合，既是方育平创作生涯的高峰，也是香港电影新浪潮的压卷之作。 《蝶变》（1979） - 导演：徐克