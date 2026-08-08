准备好第二个胃！ 2026香港最新5大海外人气天花板 盲点都不踩雷

作为世界级的美食之都，香港历来是全球顶级餐饮品牌拓展市场的兵家必争之地。来到2026年，多家在全球红透半边天的顶流美食强势插旗香港，无论是东京拉面界的天花板、日本鸟取红遍全网的空气感生冬甩、台湾火到排队到怀疑人生的手摇，还是英伦风情十足的手工葡挞与极致治愈的文青咖啡店，通通都正式进驻香港。对于准备赴港来一场美滋滋旅游的内地朋友来说，这份新晋「过江龙」美食地图绝对值得直接抄作业，保证让大家的味蕾快乐到飞起！

东京拉面天花板拉面屋嶋 一碗入魂的米芝莲级别鲜美狂欢 对于拉面重度爱好者而言，位列日本「东京三大拉面店」之一的「拉面屋嶋」被无数食客捧上神坛的名店，凭借对食材与汤底极致严苛的职人追求，长期稳坐拉面榜单的顶流位置。店内选用顶级鸡肉与海鲜精华，经过漫长时间的慢火炖煮，提炼出层次丰盈且极其清澈的汤底，再神来之笔般加入香气浓郁的松露油脂与特制白酱油调味，入口清爽却又鲜香爆棚。搭配自家每日纯手工打制的海老云吞，饱满爽弹的鲜虾内馅裹着薄滑面皮，吸饱汤底精华后每一口都是鲜味的极致绽放，吃完只想直呼「绝绝子」。

拉面屋嶋 地址：香港铜锣湾糖街31号地下1号铺 营业时间：每日11:30至21:30

图片来源︰Facebook@拉面屋嶋Ramenya Shima

日本鸟取爆红Truffle Donut 一口沦陷的空气感生冬甩 在甜点界掀起革命的日本鸟取名店「Truffle Donut」，一经推出便在网络上彻底火出圈，成了无数甜食党梦寐以求的打卡标竿。这股日式生冬甩的风潮如今正式吹进香港，与传统甜甜圈完全不同，品牌的秘密武器在于对面团工艺的严苛把控。店家严选日本山茶花小麦粉，并巧思地将天然南瓜与浓醇牛奶揉入特制面团中，经精密发酵后每日新鲜现炸。招牌松露生冬甩将高雅的松露香气融入甜点，咸甜交织出惊艳的阶梯式口感；其面体咬下时外层微酥，内里却呈如云朵般轻盈柔软、入口即化。香港门店更独家推出了杨枝甘露、榴梿等在地特色风味，随手一拍发朋友圈或小红书都能轻松收获满屏点赞。

Truffle Donut 地址：九龙尖沙咀海港城海运大厦地下OT G03A号铺 营业时间：周一至周四11:00至21:00 周五至周日及公众假期11:00至22:00

英国伦敦顶流SANTA NATA 漫步中环巷弄里的焦香治愈 起源于英国伦敦皮的知名烘焙品牌「SANTA NATA」，凭借其传承地道葡式风味的手工蛋挞横扫欧洲，如今这股弥漫着奶香与焦糖香的幸福气息也正式飘到了香港。 「SANTA NATA」坚持每日现场新鲜烘焙，选用顶级牛油与新鲜蛋黄，精确掌控每一道火候。刚出炉的葡挞呈现出极其漂亮的焦糖斑纹，咬下去的瞬间，外层酥皮层层绽放、酥到掉渣，内里的蛋馅则如布丁般丝滑浓郁，蛋香与奶香在口腔中顷刻爆发，甜度恰到好处。门店每天设定了多个固定出炉时段，满街飘散的热腾腾香气，绝对是逛街累了时最能提供情绪价值的治愈系小吃。

SANTA NATA 地址：香港中环摆花街25-27号 营业时间：每日10:00至21:00

图片来源︰Facebook@Santa Nata

台湾爆红手摇得正 乌龙茶控直呼过瘾的茶香风暴 近年在台湾红遍大江南北、引爆超长排队狂潮的新潮手摇茶饮品牌「得正」，终于在无数茶饮控的千呼万唤下强势进驻香港。店内最具话题度、盲点都不踩雷的「芝士奶盖焙乌龙」以深烘焙的乌龙茶为底，铺上一层厚实绵密、咸甜交织的特制芝士奶盖，茶香的焙火焦香与奶盖的浓郁顺滑交融，口感高级又耐饮，每一口都是对味蕾的极致犒赏。 得正 地址：铜锣湾轩尼诗道500号希慎广场10楼L1006号铺 营业时间：每日11:00至21:30

台湾文青咖啡成真咖啡 云朵舒芙蕾与精致慢生活的温柔邂逅 同样来自台湾的知名文青咖啡品牌「成真咖啡」，以对精品咖啡豆的执着与令人惊艳的创意特调而打响名堂。店内的当家花旦无​​疑是红遍社交平台的高颜值舒芙蕾松饼，每份坚持现点现做，采用严选食材与独家煎烤工艺，打造出如云朵般蓬松绵软、入口即化的神仙口感，美味到让人根本停不下来。咖啡方面，更推出了多款自带视觉烟雾效果与花果香气的创意特调，将视觉美学与味觉享受发挥到极致。