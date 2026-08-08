盛夏商场玩乐地图！跳进水战波波池、Sanrio小麦肌放闪！全港9大商场潮玩购物攻略

炎炎夏日，户外烈日当空，想寻找一个既能避暑又能彻底「放电」的去处？各大商场相继推出不同主题的活动，由动感十足的户外水战、主题充气乐园，到萌爆全城的动漫联乘与热血电竞竞技，全面满足不同年龄与喜好的大朋友及小朋友！ 第一站：动感放电与沉浸体验！大小朋友的狂欢基地 奥海城xJumptopia极速车队训练基地 爱车的小朋友注意！奥海城首度联乘Jumptopia打造全港首个「儿童透明洗车屋」！小朋友可以穿上防水装备，亲手用颜料在车身自由涂鸦，再拿起水枪与泡沫进行「洗车特训」。此外，现场还设有6.5米高巨型赛车滑梯与充满挑战性的充气迷宫，全面考验小车手的胆量与体能！

奥海城‧Jumptopia极速车队训练基地 日期：即日起至8月31日 时间：12:00至20:00(周一至周五)、11:00至20:00(周六至周日及公众假期)

荷里活广场 x StayFun埃及寻宝大作战 一秒穿越到古埃及！荷里活广场打造了占地约8,000平方呎的古埃及主题充气乐园。场内集结8大冒险关卡，包括7米高的狮身人面像巨型滑梯、法老守护的波波池以及猫女神攀爬区，非常适合小小探险家来一场跃动全身的寻宝历险！ 荷里活广场 x StayFun「埃及寻宝大作战」 日期：即日起至8月30日 时间：12:00至19:00(周一至周五)、11:00至20:00(周六至周日及公众假期) 地点：钻石山荷里活广场一楼明星广场

荃新天地JUMPTPIA向伟大航道启航水战PARTY 夏天怎能少得了玩水？荃新天地将室内与户外空间完美结合，室内设有以探险船为主题的充气城堡与沉浸式漂流解谜体验；户外花园广场则打造了全港首个商场「户外水上攻防战区」，配备高压水炮、水花巨塔及滑水道，让大家在阵阵水花中消暑狂欢！ 荃新天地「Citywalk‧JUMPTOPIA向伟大航道启航」水战PARTY 日期：即日起至8月31日 时间：12:00至20:00(周一至周五)、11:00至20:00(周六至周日及公众假期) 地点：荃新天地1期中庭及荃新天地1期花园广场

北角海滨萌喵狂热足球祭 适逢盛夏体育狂热，北角海滨花园打造了「充气萌喵足球竞技场」，5米高的「王牌喵前锋」身穿10号球衣霸气坐镇！除了三大萌爆的喵星人打卡位，现场更设有「泡泡足球大对决」及街头足球挑战，让大家穿上透明泡泡球在草坪上尽情碰撞翻滚！ 北角汇「萌喵狂热足球祭」盛夏主题装置 日期：即日起至8月31日 时间：10:30至21:30 地点：北角汇二期对出海滨公园

第二站：萌爆打卡與熱血競技！動漫迷必朝聖 Sanrio characters x YOHO小麦肌旅行团 Sanrio粉丝注意！ Kuromi、My Melody与My Sweet Piano首次以健康亮泽的小麦肌肤色亮相，换上夏日度假装，带领大家走访元朗7大在地特色打卡景点！场内除了有6米高巨型风车塔与浪漫花海，更特设海边彩虹村庄艺术场景，指定日子更有角色见面会，绝对能攻陷大家的少女心。 Sanrio characters x YOHO 小麦肌旅行团 日期：即日起至8月30日 时间：10:00至20:00、11:00至21:00(期间限定店) 地点：YOHO MALL I中庭、YOHO MALL II中庭、YOHO MIX户外广场及YOHO PLUS

MOSTown新港城中心 MOST-Vibrant沙滩仲夏探索营 超人气Baby Namagaki（生蚝BB）联萌首度登场！约3,000平方呎的巨型海蓝浪天幕下，打造近千呎「夏浪绿沙海」及6.5米高「彩虹流水光影塔」，全场共有30只可爱生蚝造型等大家寻觅。除了必逛设有逾200款商品的期间限定店外，更首度联乘人气专门店 PHI Coffee & Pancake 推出造型梳乎厘及餐点，绝对是治愈系打卡首选！ MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant 沙滩仲夏探索营 日期：即日起至8月23日 时间：10:00至22:00 地点：MOSTown新港城中心L2天幕广场

屯门市广场爆旋陀螺 x G1争霸战 陀螺狂热再起！屯门市广场举办历来最大型的官方全港性爆旋陀螺赛事，现场设有540吋大电视直播激战，更有193@ERROR等人气网络创作者及艺人登场挑战！全场商场更联动逾50个商户化身「陀螺试炼场」，让玩家边过关边体验沉浸式对决。 屯门市广场爆旋陀螺X期间限定店及试玩区 日期：即日起至8月16日 时间：11:00至21:00(期间限定店)、11:00至20:00(试玩区) 地点：屯门市广场1期中央广场

SSEBONGRAMA+Citygate Outlets躺平一「夏」 风靡全球MZ世代的韩国当代艺术IP「SSEBONGRAMA」（躺平鸭）全球首度联乘登场！商场变身「躺平鸭小镇」，打造8大主题场景，包括悬崖咖啡室、温馨小屋及便利店等。现场除有数码互动游戏换领限定小灯箱外，快闪店更全球首发雪条！ SSEBONGRAMA + Citygate Outlets 躺平㇐「夏」 日期：即日起至8月31日 时间：11:00至21:00 地点：东荟城名店仓地面邻近MLB(G01B号铺)、二楼中庭广场、二楼天桥及二楼邻近cdf Beauty(275号铺)