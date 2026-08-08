CHIIKAWA玩乐地图：8月萌翻全港！小可爱强势攻占香港全攻略

这个8月，CHIIKAWA宝宝们又强势攻占香港了！超人气小可爱们遍布港九新界各个角落，萌翻天际！无论是商场、餐厅、交通工具，还是电影大屏幕，全都被这股治愈风暴包围。各位特意来港的小可爱家长们，赶紧收好这份小编整合的专属玩乐地图，一起开启这场站站都有CHIIKAWA的香港治愈打卡之旅吧！

美食配上小可爱，真的是会边食边笑的幸福一餐，这次香港麦当劳再次联乘CHIIKAWA！更有两大期间限定主题店，店内布置了满满的小可爱陪大家用餐！九龙湾德福广场店设有「转转许愿亭」、「星空梦幻定格照」、「魔法凸透镜」与「霓虹星夜镜面墙」；铜锣湾怡和街店则特设「御守祈福墙」，遍布海报挂画。于麦当劳手机程序选购指定套餐更可获赠全港独家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩开运御守。限定美食更特别换上印有8位人气角色的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展主题包装盛装，就让宝宝们陪大家食饱饱吧！

第2站：上车吧！ 小可爱带你游遍大西北

没骗人，真的处处都有小可爱身影！港铁与AllRightsReserved再度携手推动「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展热潮！CHIIKAWA ARTIVERSE主题轻铁于即日起至8月30日期间的周末行驶，每日共设4个班次，由轻铁兆康站出发，陪伴乘客发掘屯门及元朗的优美景色。

现场更推出「轻铁旅游证」套装，包含限定的CHIIKAWA ARTIVERSE纪念封套及款式随机的小物袋各一个，以及港币50元的MTR e-Store门市优惠券，绝对是铁道迷与家长们不容错过的收藏品。