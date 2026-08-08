CHIIKAWA玩乐地图：8月萌翻全港！小可爱强势攻占香港全攻略

这个8月，CHIIKAWA宝宝们又强势攻占香港了！超人气小可爱们遍布港九新界各个角落，萌翻天际！无论是商场、餐厅、交通工具，还是电影大屏幕，全都被这股治愈风暴包围。各位特意来港的小可爱家长们，赶紧收好这份小编整合的专属玩乐地图，一起开启这场站站都有CHIIKAWA的香港治愈打卡之旅吧！
第1站：宝宝陪你食饱饱！香港麦当劳再次联乘CHIIKAWA
美食配上小可爱，真的是会边食边笑的幸福一餐，这次香港麦当劳再次联乘CHIIKAWA！更有两大期间限定主题店，店内布置了满满的小可爱陪大家用餐！九龙湾德福广场店设有「转转许愿亭」、「星空梦幻定格照」、「魔法凸透镜」与「霓虹星夜镜面墙」；铜锣湾怡和街店则特设「御守祈福墙」，遍布海报挂画。于麦当劳手机程序选购指定套餐更可获赠全港独家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩开运御守。限定美食更特别换上印有8位人气角色的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展主题包装盛装，就让宝宝们陪大家食饱饱吧！
第2站：上车吧！ 小可爱带你游遍大西北
没骗人，真的处处都有小可爱身影！港铁与AllRightsReserved再度携手推动「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展热潮！CHIIKAWA ARTIVERSE主题轻铁于即日起至8月30日期间的周末行驶，每日共设4个班次，由轻铁兆康站出发，陪伴乘客发掘屯门及元朗的优美景色。
现场更推出「轻铁旅游证」套装，包含限定的CHIIKAWA ARTIVERSE纪念封套及款式随机的小物袋各一个，以及港币50元的MTR e-Store门市优惠券，绝对是铁道迷与家长们不容错过的收藏品。
第3站：小可爱登上大屏幕 设《CHIIKAWA人鱼岛的秘密》主题展
小可爱一步一步登上更大的舞台啦，首部剧场版大电影《CHIIKAWA人鱼岛的秘密》已在香港上映！同时，朗豪坊商场更打造成电影中的「人鱼岛」，于即日起至8月31日，还原多个电影经典名场面。粉丝可以到4楼体验「营火晚会」、乘搭小鸭船，12楼的神秘洞窟更有3米高赛莲吹气装置与各位见面。更设有「人鱼岛土产屋」，出售各种限定电影周边，同时搜罗超过300款日本同步周边商品，商场会员更可独家换领特典套装。
第4站：草裙版小可爱 与你看维港美景
天星小轮绝对是来港必坐的特色交通工具，现在还有小可爱们与大家一齐渡海，实在太犯规了！《CHIIKAWA》主题天星小轮于即日起至9月27日，于维港两岸接载粉丝。吉伊卡哇、小八及兔兔换上草裙度假装造型，率先坐在船舱内与各位尽情打卡！同时船内更挂满主题彩旗，以及尖沙咀码头设14款限定角色海报主题楼梯。更推出特别版限定套装，包含电影预售票1张、单程船票1张及限定磁贴一枚。更举行集章活动，前往尖沙咀、中环及湾仔码头集齐角色印章，解锁满满的乘船惊喜！