沉浸式解锁童年回忆！名侦探柯南TV动画播放30周年纪念展震撼登陆香港

「外表看似小孩，智慧却过于常人的名侦探柯南！」这句陪伴无数人度过童年与青春时光的经典台词，如今正式在香港响起。备受瞩目的「名侦探柯南 TV动画播放30周年纪念展」于即日起至9月13日隆重登陆启德。这场继在日本多个城市巡回成功展出、海外首站台北场大获好评后的盛会，透过多个沉浸式展区与珍贵资料，带领大家零距离走进江户川柯南的推理世界。这个暑期，不妨来一场说走就走的香港打卡之旅，一站式解锁动漫狂欢。 31位人气角色同框迎宾 重温经典童年DNA

步入展览现场，最吸睛且具视觉冲击力的打卡位，莫过于入口处的「30周年出场人物」特设展区。主角江户川柯南率领其余30位高人气角色，以高达31位的超全阵容霸气合体迎宾，场面极为壮观。不论是工藤新一、毛利兰，还是服部平次、怪盗基德以及黑衣组织等大热角色应有尽有，绝对是粉丝们绝不能错过的拍照打卡的展区。展区随后更透过大屏幕轮播自1996年以来历代经典的开场画面。当熟悉的主题曲与耳熟能详的经典旁白响起，瞬间唤醒大家的童年记忆。

揭秘幕后制作秘辛 沉浸式感受解密魅力 作为本次展览的核心卖点，五大动画制作主题展区首度公开了大量珍贵的幕后资料。展区以「企划」、「分镜」、「作画」、「配音」及「主题曲」五大主题为核心轴线，全方位拆解这部传奇动画的诞生历程。大家可以直击原作者青山刚昌老师在塑造角色时的独到巧思与坚持，细品导演推荐的精彩犯案手法，甚至能亲眼看到从剧本构想、黑白线稿绘制、上色到后期配音与主题曲赋予的全套细节。

除了制作秘辛，展览还设有经典名场面展示区。无论是扣人心弦的案件推理瞬间、黑衣组织逼近时的紧张压迫感，还是新一与小兰令人心动的甜蜜互动，30 年来的精华瞬间通通集结呈现。此外，大会更特别制作了专属的原创动画，串联起30年的精彩岁月，带领大家全方位感受柯南的独特魅力。

限量周边与限定好礼 打造最强柯南狂热月 除了视觉与情感上的极致飨宴，本次展览的福利同样诚意满满。凡购票入场的粉丝，均可获得限量「纪念收藏卡」一张。一套共有六款，闪闪发光且质感十足，极具收藏价值。周边商品区更从日本直飞空运超过300款特展限量周边发售，涵盖日版特展商品如原画胸章、原画压克力板、明信片套组、四格漫画贴纸、压克力角色立牌，以及帆布袋、T恤、文件夹等实用日常小物，让大家能将 30 周年的感动带回家中。消费满指定金额还能获赠只送不卖的展览限定纸袋，仪式感直接拉满。

值得一提的是，展览期间适逢《名侦探柯南：高速公路的堕天使》大电影上映，结合邻近启德AIRSIDE的柯南大电影快闪店与柯南主题咖啡店，香港在这个暑期打造出了最强的「柯南狂热月」。