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出版：2026-Aug-08 07:30
更新：2026-Aug-08 07:30

沉浸式解锁童年回忆！名侦探柯南TV动画播放30周年纪念展震撼登陆香港

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KV 名偵探柯南TV動畫播放30週年紀念展(香港場) 主視覺

沉浸式解锁童年回忆！名侦探柯南TV动画播放30周年纪念展震撼登陆香港

「外表看似小孩，智慧却过于常人的名侦探柯南！」这句陪伴无数人度过童年与青春时光的经典台词，如今正式在香港响起。备受瞩目的「名侦探柯南 TV动画播放30周年纪念展」于即日起至9月13日隆重登陆启德。这场继在日本多个城市巡回成功展出、海外首站台北场大获好评后的盛会，透过多个沉浸式展区与珍贵资料，带领大家零距离走进江户川柯南的推理世界。这个暑期，不妨来一场说走就走的香港打卡之旅，一站式解锁动漫狂欢。

31位人气角色同框迎宾 重温经典童年DNA

步入展览现场，最吸睛且具视觉冲击力的打卡位，莫过于入口处的「30周年出场人物」特设展区。主角江户川柯南率领其余30位高人气角色，以高达31位的超全阵容霸气合体迎宾，场面极为壮观。不论是工藤新一、毛利兰，还是服部平次、怪盗基德以及黑衣组织等大热角色应有尽有，绝对是粉丝们绝不能错过的拍照打卡的展区。展区随后更透过大屏幕轮播自1996年以来历代经典的开场画面。当熟悉的主题曲与耳熟能详的经典旁白响起，瞬间唤醒大家的童年记忆。

01入口

入口处设有壮观的「30周年出场人物」展示墙，集结高达31位人气角色。

揭秘幕后制作秘辛 沉浸式感受解密魅力

作为本次展览的核心卖点，五大动画制作主题展区首度公开了大量珍贵的幕后资料。展区以「企划」、「分镜」、「作画」、「配音」及「主题曲」五大主题为核心轴线，全方位拆解这部传奇动画的诞生历程。大家可以直击原作者青山刚昌老师在塑造角色时的独到巧思与坚持，细品导演推荐的精彩犯案手法，甚至能亲眼看到从剧本构想、黑白线稿绘制、上色到后期配音与主题曲赋予的全套细节。

07名場面

名场面展示区精心还原新一与小兰等热门角色的立体公仔及经典游乐场的画面，勾起粉丝无数回忆。

除了制作秘辛，展览还设有经典名场面展示区。无论是扣人心弦的案件推理瞬间、黑衣组织逼近时的紧张压迫感，还是新一与小兰令人心动的甜蜜互动，30 年来的精华瞬间通通集结呈现。此外，大会更特别制作了专属的原创动画，串联起30年的精彩岁月，带领大家全方位感受柯南的独特魅力。

03分鏡

幕后展区展示多幅珍贵的动画分镜图与黑白线稿，带领观众深入解密动画诞生历程。

限量周边与限定好礼 打造最强柯南狂热月

除了视觉与情感上的极致飨宴，本次展览的福利同样诚意满满。凡购票入场的粉丝，均可获得限量「纪念收藏卡」一张。一套共有六款，闪闪发光且质感十足，极具收藏价值。周边商品区更从日本直飞空运超过300款特展限量周边发售，涵盖日版特展商品如原画胸章、原画压克力板、明信片套组、四格漫画贴纸、压克力角色立牌，以及帆布袋、T恤、文件夹等实用日常小物，让大家能将 30 周年的感动带回家中。消费满指定金额还能获赠只送不卖的展览限定纸袋，仪式感直接拉满。

值得一提的是，展览期间适逢《名侦探柯南：高速公路的堕天使》大电影上映，结合邻近启德AIRSIDE的柯南大电影快闪店与柯南主题咖啡店，香港在这个暑期打造出了最强的「柯南狂热月」。

08滿額禮購物袋

周边商品区备有超过300款特展限量商品，消费满指定金额更可获赠只送不卖的30周年限定纸袋。

【名侦探柯南 TV 动画播放 30 周年纪念展】

展览资讯

日期：即日起至9月13日

时间：11:00至21:00

（＊营业时间以百货公告为准）

地点：九龙启德双子汇1期10楼

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