烟韧控报到 香港必食黄油年糕合集

去香港玩，还在跟风到处排队买法式布甸挞或者迪拜巧克力吗？那就彻底 OUT啦！这些早就已经是香港上一季的爆款甜点，现在早就已经不新鲜了。当下香港烘焙圈最火、全网都在打卡的新晋「流量密码」，绝对非黄油年糕莫属！
黄油年糕这甜点听起来就不简单，表面烤得金黄焦香，看似小巧，咬开却是极致的外脆内糯！一口下去满满的牛油奶香和完全不干噎烟韧口感，香甜弹牙，绝对是一口沦陷！想尝到「一口万年」的黄油年糕？这4家香港烘焙店就必须死锁！
1. 享乐烘焙
还有谁还没有食过享乐烘焙的贝果的我都会伤心的好吗，由最初的新蒲岗起家，分店逐步扩展至九龙湾、荔枝角及荃湾等不同地区，几年间，已是香港知名的人气连锁面包店。他们家把黄油年糕烤得边缘焦脆感十足，刚出炉时一口咬下去还有「咔」一声的微脆声，牛油香气直冲脑门。
地址：
新蒲岗总店：新蒲岗大有街3号万迪广场地下E铺
九龙湾店：九龙湾常悦道21号Eastmark 地下3号铺
荃湾店：荃湾街市街152号坤成楼地下6号铺
荔枝角店：长沙湾琼林街83号G03&G04铺
元朗店：元朗朗日路9号形点1期1097铺
牛头角店：观塘巧明街98号The ANGLE G21铺
2. 嘉多娜饼屋
一间看起来超接地气的平民小店，到底为什么能推出一个又一个爆款啊？常来香港的大家应该都知道这间真红超久，每次以为热潮快减退，终于不用再排队的时候，又会再推出一波超绝新产品，这次竟然直接推出了开心果黄油年糕、黑芝麻黄油年糕等复合口味，内馅爆香，层次丰富！
地址：油麻地：油麻地碧街54号地铺
佐敦：文苑街1-23号文英楼地下1号铺
何文田：窝打老道69号地下C2号铺
3. 初麦手作烘焙
又是一间很走心的人气烘焙店，几乎每个单品都值得一试，现在不止有创意港式面包、贝果与爆馅布丁包要抢，连黄油年糕都让人回味无穷，而且口感上拿捏得非常克制，甜度刚好，奶香优雅，外层是细致的微脆，内里绵软柔韧，还有开心果味可选。非常适合不喜欢太油太甜、追求高级质感的姐妹。
地址：
北角总店：英皇道483-497号东宝大厦地铺
铜锣湾分店：轩尼诗道475号地下E号铺
4. 泰兴饼店
香港在地街坊深爱的老字号传统饼店，曾经出品过掀起全城热话的平民版麦当劳风格热香饼汉堡，即叫即做，外脆内软，是一间充满惊喜的老店。店家的黄油年糕虽然没有华丽包装，但依然外皮香酥、分量扎实，重点是价格超级亲民，是绝不踩雷的高CP值选择。
地址：荃湾海坝街50号地下3号铺