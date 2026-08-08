烟韧控报到 香港必食黄油年糕合集

去香港玩，还在跟风到处排队买法式布甸挞或者迪拜巧克力吗？那就彻底 OUT啦！这些早就已经是香港上一季的爆款甜点，现在早就已经不新鲜了。当下香港烘焙圈最火、全网都在打卡的新晋「流量密码」，绝对非黄油年糕莫属！

黄油年糕这甜点听起来就不简单，表面烤得金黄焦香，看似小巧，咬开却是极致的外脆内糯！一口下去满满的牛油奶香和完全不干噎烟韧口感，香甜弹牙，绝对是一口沦陷！想尝到「一口万年」的黄油年糕？这4家香港烘焙店就必须死锁！