【香港抹茶饮品合集】拒绝喝到手抖 解压提神的神仙饮品

最近这股「抹茶热」真是席卷全球，风潮直接从欧美一路卷到香港！更成为了当代打工人的解压神仙饮品！牛马们平时靠喝咖啡续命，一不小心就容易喝得心慌焦虑、手发抖，但抹茶的提神完全是另一种风格，相比起咖啡，抹茶口感和体验相对温和，当中的茶氨酸，让人饮用后能保持精神集中，又不容易出现心悸或过度亢奋的情况，更有抗炎修身的功效，因此成为不少上班族的新宠，亦是闲时体验生活品味的又一新选择。 今天就带大家盘点4家小编私藏的抹茶宝藏店铺，抹茶控们赶紧收藏起来！

01 | Pause Cafe社恐文青聚脚点 隐身在梅窝的社恐文青聚脚点，整体装潢走纯白极简风、环境清幽，加上挂在天花的藤制吊饰，氛围感直接拉满。虽然店家并非主打抹茶，但店内的抹茶饮品还是调配得绝了，入口顺滑，苦涩感平衡得刚刚好，这绝对是远离都市喧嚣、感受不一样香港的绝佳地点！ 地址：梅窝涌口街21号

02 | Aokomi Matcha 极致职人精神 细节控必访 Aokomi的创始人Joey Yu，是一位妥妥的抹茶狂人，不但亲自飞去京都宇治茶园入货，和当地茶农打成一片，更直接在店里造了个全港首座石磨工坊，以新鲜碾磨的茶叶冲泡抹茶，带来香港难得一见的「现磨抹茶」体验，职人精神简直拉满！ 地址：西营盘第一街8号缙城峰地下3号店

03 | THE MATCHA TOKYO 一口带你飞到日本 从东京表参道一路火到香港的日本抹茶顶流！主打100%有机培育、坚持不用农药与化学肥料，生产出对人体和环境都健康的茶叶，最大的特色就是有自然甘甜与深层醇厚，较少苦涩味同时入口滑顺、茶香持久。而且品牌形象时尚又有人气，拿着它家的抹茶去街拍，时髦度瞬间秒杀大街！ 地址：>>>全港多间分店<<<