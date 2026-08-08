香港中秋买什么手信？想买月饼当手信 这5款可以直接抄作业！

每年中秋来香港，月饼总是不少人必买的应节手信。无论是带回家与家人分享，还是送给亲友。今年圣安娜携手人气歌手MC张天赋推出「聚好．有你」主题系列，除了经典双黄白莲蓉月饼和金沙流心奶黄月饼，还带来棒棒冰皮月饼、茗茶流心月饼及比利时朱古力流心月饼等全新口味，为中秋月饼增添更多选择。由即日至8月19日推出早买优惠，月饼优惠低至57折，圣安娜Cake Easy会员及MasterCard信用卡客户更可享低至55折优惠。
双黄白莲蓉月饼 经典港式味道
如果是第一次买港式月饼，双黄白莲蓉基本不会出错。圣安娜特选优质咸蛋黄，搭配以原粒湖南寸三莲制成的白莲蓉，口感细滑绵糯，带有自然清甜。切开后可见完整双蛋黄，入口先感受到莲蓉的细腻香甜，再带出蛋黄的咸香，味道经典耐吃，亦是不少香港家庭每年中秋必备的「固定嘉宾」。
金沙流心奶黄月饼 稳坐人气王宝座
说到香港月饼，很多人第一时间想到的就是流心奶黄。作为圣安娜皇牌产品，金沙流心奶黄月饼以烘烤咸蛋黄、纽西兰纯牛油及顶级椰奶调配而成，奶香浓郁。切开后金黄色流心缓缓流出，咸蛋黄香和奶黄甜香融合得刚刚好，口感细腻绵密，难怪多年来一直深受欢迎。
棒棒冰皮月饼 今年最有新意的一盒
今年最吸睛的新品之一，非棒棒冰皮月饼莫属。它跳出传统月饼造型，以棒棒冰外形登场，外层是比利时朱古力脆皮，内里包裹柠檬芝士或曲奇味冰皮月饼，一口吃到外脆内软两种口感。就连棒身部分也以可食用饼干制成，无论放上餐桌还是拍照打卡，都相当吸睛。
茗茶流心月饼 把两大名茶放进月饼里
近年茶味甜品愈来愈受欢迎，这款茗茶流心月饼将武夷山大红袍和峨眉山茉莉花茶融入月饼之中。大红袍醇厚，茉莉花茶清香，一浓一淡互相平衡。茶香配上流心奶黄，多了一份清新感，吃完后还留有淡淡回甘，特别适合平日偏爱茶饮或不喜欢太甜的人。
比利时朱古力流心月饼 朱古力迷不要错过
除了经典口味，今年圣安娜亦推出全新比利时朱古力流心月饼，以顶级比利时朱古力打造三款不同风味。礼盒集合60%黑朱古力、榛子朱古力及红宝石朱古力，从浓郁醇厚到清新果香各有特色。一盒就能品尝不同朱古力风味，吃起来更像精致甜品，特别适合喜欢新口味的人。