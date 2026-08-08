香港中秋买什么手信？想买月饼当手信 这5款可以直接抄作业！

每年中秋来香港，月饼总是不少人必买的应节手信。无论是带回家与家人分享，还是送给亲友。今年圣安娜携手人气歌手MC张天赋推出「聚好．有你」主题系列，除了经典双黄白莲蓉月饼和金沙流心奶黄月饼，还带来棒棒冰皮月饼、茗茶流心月饼及比利时朱古力流心月饼等全新口味，为中秋月饼增添更多选择。由即日至8月19日推出早买优惠，月饼优惠低至57折，圣安娜Cake Easy会员及MasterCard信用卡客户更可享低至55折优惠。

双黄白莲蓉月饼 经典港式味道

如果是第一次买港式月饼，双黄白莲蓉基本不会出错。圣安娜特选优质咸蛋黄，搭配以原粒湖南寸三莲制成的白莲蓉，口感细滑绵糯，带有自然清甜。切开后可见完整双蛋黄，入口先感受到莲蓉的细腻香甜，再带出蛋黄的咸香，味道经典耐吃，亦是不少香港家庭每年中秋必备的「固定嘉宾」。