除了经典港式月饼 今年还有哪些新选择？ 这几款月饼也值得放进购物车！

来香港买月饼，很多人第一时间都会想到流心奶黄和莲蓉月饼。近年不少品牌开始推出更有特色的口味，例如把巧克力变成应节甜品等，中秋选择比想像中丰富得多。如果经典口味已经吃过不少，今年不妨换个口味试试看。
📌GODIVA
巧克力月饼颜值担当 节日仪式感满满
GODIVA今年以月夜、繁星及圆月为设计灵感，推出巧克力月饼形挞，把月饼变成巧克力甜点。系列共有焦糖胡桃、杏仁巧克力及草莓巧克力三款口味。焦糖胡桃结合焦糖甜香、坚果香及黑巧克力；杏仁巧克力加入杏仁脆米与牛奶巧克力元素；草莓巧克力则带有清新果香与柔滑口感。
GODIVA同时推出多款限定礼盒及礼篮，包装采用月夜蓝及流光粉配色，配上玉兔、桂花及圆月图案，中秋氛围十足。六款礼盒设计各有特色，包括玉兔造型礼盒、双层圆盒及花瓣形礼盒等，部分礼盒更加入蝴蝶酥及巧克力夹心酥饼，无论送礼或收藏都颇具节日仪式感。即日起至9月25日期间，购买指定中秋礼盒满指定金额，更可获赠限量礼品及巧克力产品。
人气推荐：中秋节综合巧克力礼盒 售价：港币999元
📌尝申汇 月饼配茗茶
茶香与饼香一次解锁
位于中环置地广场的尝申汇，今年推出两款月饼及茗茶礼盒，把上海月饼与茗茶配搭带到中秋餐桌。其中鲜肉月饼及茗茶礼盒以经典上海酥皮鲜肉月饼为主角，酥皮香脆松化，内里包裹咸香猪肉馅，配上普洱茶一同享用，是不少上海人熟悉的中秋味道。经典月饼及茗茶礼盒则集合豆沙、枣蓉、椒盐及苔菜四款传统口味。当中豆沙月饼配桂花乌龙茶、枣蓉月饼配陈皮白茶、椒盐月饼配普洱茶、苔菜月饼配龙井茶，每款月饼都配上不同茶款。相比常见月饼礼盒，多了一份品茶元素。
【经典月饼及茗茶礼盒】
早鸟优惠价（8月15日前购买）：港币312元｜原价港币368元
【鲜肉月饼及茗茶礼盒】
早鸟优惠价（8月15日前购买）：港币338元｜原价港币398元
地址：中环置地广场中庭告罗士打大厦43至45楼
电话：2155 4141