除了经典港式月饼 今年还有哪些新选择？ 这几款月饼也值得放进购物车！

来香港买月饼，很多人第一时间都会想到流心奶黄和莲蓉月饼。近年不少品牌开始推出更有特色的口味，例如把巧克力变成应节甜品等，中秋选择比想像中丰富得多。如果经典口味已经吃过不少，今年不妨换个口味试试看。

📌GODIVA

巧克力月饼颜值担当 节日仪式感满满

GODIVA今年以月夜、繁星及圆月为设计灵感，推出巧克力月饼形挞，把月饼变成巧克力甜点。系列共有焦糖胡桃、杏仁巧克力及草莓巧克力三款口味。焦糖胡桃结合焦糖甜香、坚果香及黑巧克力；杏仁巧克力加入杏仁脆米与牛奶巧克力元素；草莓巧克力则带有清新果香与柔滑口感。