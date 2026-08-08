这5间老字号茶餐厅 才是香港街坊私藏美食名单! 本地人才会回访的店 比「必吃榜名单」更有港味

提到香港美食，很多人都在找网红Café、排队甜品店。但问本地人平时吃什么，答案往往不是那些热门打卡店，而是藏在屋村、街市旁边的老字号茶餐厅。有些店开了几十年，装修不算新，招牌甚至有点褪色，但每天照样坐满熟客。有人从小吃到大，也有人专程跨区过来，只为一碗沙嗲牛肉面、一份蛋牛治。今次为大家精选5间街坊级人气茶餐厅，来香港旅行，不妨跟住食！

1.荣记茶餐室

推荐：砂锅沙嗲牛肉面

慈云山荣记茶餐室开业超过30年，不少人认识它，都是因为那碗砂锅沙嗲牛肉面。砂锅端上桌时还在冒烟，光是香气已经够吸引。汤底加入花生酱调制，沙嗲味特别浓郁，喝起来香而不腻。厚切牛肉铺满整个砂锅，份量相当豪爽，公仔面吸饱汤汁后，每一口都是浓浓沙嗲香。