这5间老字号茶餐厅 才是香港街坊私藏美食名单! 本地人才会回访的店 比「必吃榜名单」更有港味

提到香港美食，很多人都在找网红Café、排队甜品店。但问本地人平时吃什么，答案往往不是那些热门打卡店，而是藏在屋村、街市旁边的老字号茶餐厅。有些店开了几十年，装修不算新，招牌甚至有点褪色，但每天照样坐满熟客。有人从小吃到大，也有人专程跨区过来，只为一碗沙嗲牛肉面、一份蛋牛治。今次为大家精选5间街坊级人气茶餐厅，来香港旅行，不妨跟住食！
1.荣记茶餐室
推荐：砂锅沙嗲牛肉面
慈云山荣记茶餐室开业超过30年，不少人认识它，都是因为那碗砂锅沙嗲牛肉面。砂锅端上桌时还在冒烟，光是香气已经够吸引。汤底加入花生酱调制，沙嗲味特别浓郁，喝起来香而不腻。厚切牛肉铺满整个砂锅，份量相当豪爽，公仔面吸饱汤汁后，每一口都是浓浓沙嗲香。
📍地址：香港慈云山毓华里12号地下A至B号铺
⏰周一至六06:30至21:30、周日、公众假期06:30至17:00
2.金城茶餐厅
推荐：椒盐猪扒饭、生煎肉饼饭
每逢午饭时间，门外总会出现排队人龙，附近上班族、学生和街坊几乎天天报到。店里最受欢迎的是椒盐猪扒饭，炸香的猪扒切成条状，再跟葱蒜辣椒一起炒，香到隔壁桌都会忍不住看过来。另一个人气王是生煎肉饼饭，肉饼煎到金黄焦香，淋上甜豉油特别下饭。最夸张的是肉饼尺寸，不少网民笑称「肉饼比饭还要大」。告诉大家一个隐藏食法，吃的时候记得要配上店里免费供应的辣菜脯，辣菜脯咸香带辣，刚好中和肉饼的油香，令味道更有层次！
地址：香港大围积福街84号地铺
营业时间：周一、三至日06:30至19:00、周二全日休息
3.永香冰室
推荐：炼奶多士、餐蛋面
如果喜欢怀旧氛围，永香冰室一定要记下来。这间开业于1959年的老店，至今仍保留着昔日模样，纸皮石墙身、老式吊扇、复古卡位和怀旧地砖，每个角落都散发浓浓年代感，仿佛回到旧香港。不少人来到永香，都会先点一份炼奶多士。烘得金黄香脆的多士热腾腾上桌，厚厚的牛油慢慢融化，再淋上香甜炼奶，简单却令人一试难忘。而餐蛋面虽然只是一块午餐肉、一只煎蛋，再配上一碗热腾腾的汤面，却承载着不少香港人的集体回忆。
地址：香港土瓜湾炮仗街29号地铺
营业时间：周一至日08:00至20:00
4.新香园
推荐：麻辣蛋牛治、鸭胸葱油拌公仔面
相信不少人第一次来新香园，都是冲着蛋牛治而来。这间开业近60年的老字号，凭一份蛋牛治圈粉无数。不同于一般茶餐厅使用咸牛肉，这里以新鲜牛肉碎配上滑蛋制作，牛肉香更突出。近年人气最高的则是麻辣蛋牛治，加入秘制麻辣酱，滑蛋、牛肉与麻辣香气层层叠加，香而不呛，辣度刚刚好。来到记得选烘底，方包烘底后外脆内软，夹着满满馅料，口感更好。如果还有胃口，不妨再试试鸭胸葱油拌公仔面。葱香浓郁，配上烟熏鸭胸，同样深受熟客欢迎。
地址：香港深水埗汝州街186号地铺
营业时间：周一至日06:30至23:45
地址：旺角花园街3至5号鸿威大厦地下7号铺
营业时间：周一至日10:00至23:45
地址：深水埗桂林街38A号地铺
营业时间：周一至日06:30至18:00
5.雪山冰厅
推荐：避风塘生炸脾、榛子酱西多士
红磡雪山冰厅是不少香港人的童年回忆，也是很多街坊从小吃到大的老字号。店里保留着传统冰室格局，没有刻意翻新，老卡位、旧装潢反而更有味道。来到雪山，避风塘生炸脾几乎是必点项目。鸡髀即叫即炸，一上桌已经闻到阵阵蒜香，外皮炸得金黄香脆，咬下去还有肉汁。喜欢甜食的话，榛子酱西多士同样不能错过。热辣辣的西多士夹着满满榛子酱，外脆内软，甜香十足，不少人都是专程为它而来。
地址：深水埗青山道62D号地铺
营业时间：周一至日06:30至22:00
地址：长沙湾青山道413号东景大厦地下4至5号铺
营业时间：周一至日06:30至00:00
（以上图片均来自OpenRice《开饭喇！》）