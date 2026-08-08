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出版：2026-Aug-08 07:30
更新：2026-Aug-08 07:30

香港故宫有新展览！ 9位艺术家联手演绎紫禁城文化 x 香港故事 随手一拍就是大片！

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香港故宫有新展览！ 9位艺术家联手演绎紫禁城文化 x 香港故事 随手一拍就是大片！

香港故宫有新展览！ 9位艺术家联手演绎紫禁城文化 x 香港故事 随手一拍就是大片！

想从另一个角度认识香港？香港故宫文化博物馆全新推出「城中一日–跨越时空的格物实验」，邀请9位本地艺术家加入这场跨越时空的创作实验。从紫禁城到香港街头，艺术家把熟悉的城市风景、生活记忆与故宫元素巧妙结合，带来一场充满惊喜的艺术之旅。当中最受瞩目的，莫过于LABUBU之父龙家升带来的6幅全新画作。

必看一｜LABUBU之父最新作品登场

LABUBU粉丝必看！ LABUBU的创作者龙家升今次带来6幅全新画作，以北京故宫御花园及香港油麻地榕树头为创作灵感，将北京与香港两地的城市记忆连结起来。对粉丝而言，这次不只是看展，更是近距离走进龙家升的创作世界。

LABUBU 全新画作 LABUBU 全新画作

必看二｜9位艺术家演绎故宫文化

此外，展览还集合利志达、韩家俊、雷焯诺及曾庆灵等本地艺术家，各自透过不同创作方式展现对香港和故宫文化的观察。其中，由视觉艺术家曾庆灵创作的《鱼画如月》以圆月般的屏幕配合游动鱼群和柔和光影，营造出梦幻又治愈的空间感，让人不自觉放慢脚步欣赏，也是场内其中一个热门打卡位。

墨线下的香港 十二时城 鱼画如月

必体验｜不只是看展览 还能亲手玩艺术

不只是有得看，还有得玩！展览期间同步推出多场公众工作坊，由不同背景的艺术家亲自带领。参加者可以透过不同材料和创作媒介动手体验艺术，边玩边创作，感受文化与生活的连结。

城中一日－跨越时空的格物实验

地点：香港故宫文化博物馆7号展厅

日期：即日起至2027年2月22日

开放时间：周一、三、四、日

上午10时至下午6时

周五、六及公众假期

上午10时至晚上8时

周二(公众假期除外)休馆

门票：成人票港币70元、优惠票港币35元

优惠票适用于7至11岁儿童、全职学生、60岁或以上人士、残障人士及同侪照顾者；6岁或以下儿童免费入场

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