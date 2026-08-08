香港故宫有新展览！ 9位艺术家联手演绎紫禁城文化 x 香港故事 随手一拍就是大片！

想从另一个角度认识香港？香港故宫文化博物馆全新推出「城中一日–跨越时空的格物实验」，邀请9位本地艺术家加入这场跨越时空的创作实验。从紫禁城到香港街头，艺术家把熟悉的城市风景、生活记忆与故宫元素巧妙结合，带来一场充满惊喜的艺术之旅。当中最受瞩目的，莫过于LABUBU之父龙家升带来的6幅全新画作。
必看一｜LABUBU之父最新作品登场
LABUBU粉丝必看！ LABUBU的创作者龙家升今次带来6幅全新画作，以北京故宫御花园及香港油麻地榕树头为创作灵感，将北京与香港两地的城市记忆连结起来。对粉丝而言，这次不只是看展，更是近距离走进龙家升的创作世界。
必看二｜9位艺术家演绎故宫文化
此外，展览还集合利志达、韩家俊、雷焯诺及曾庆灵等本地艺术家，各自透过不同创作方式展现对香港和故宫文化的观察。其中，由视觉艺术家曾庆灵创作的《鱼画如月》以圆月般的屏幕配合游动鱼群和柔和光影，营造出梦幻又治愈的空间感，让人不自觉放慢脚步欣赏，也是场内其中一个热门打卡位。
必体验｜不只是看展览 还能亲手玩艺术
不只是有得看，还有得玩！展览期间同步推出多场公众工作坊，由不同背景的艺术家亲自带领。参加者可以透过不同材料和创作媒介动手体验艺术，边玩边创作，感受文化与生活的连结。
城中一日－跨越时空的格物实验
地点：香港故宫文化博物馆7号展厅
日期：即日起至2027年2月22日
开放时间：周一、三、四、日
上午10时至下午6时
周五、六及公众假期
上午10时至晚上8时
周二(公众假期除外)休馆
门票：成人票港币70元、优惠票港币35元
优惠票适用于7至11岁儿童、全职学生、60岁或以上人士、残障人士及同侪照顾者；6岁或以下儿童免费入场