香港故宫有新展览！ 9位艺术家联手演绎紫禁城文化 x 香港故事 随手一拍就是大片！

想从另一个角度认识香港？香港故宫文化博物馆全新推出「城中一日–跨越时空的格物实验」，邀请9位本地艺术家加入这场跨越时空的创作实验。从紫禁城到香港街头，艺术家把熟悉的城市风景、生活记忆与故宫元素巧妙结合，带来一场充满惊喜的艺术之旅。当中最受瞩目的，莫过于LABUBU之父龙家升带来的6幅全新画作。

必看一｜LABUBU之父最新作品登场

LABUBU粉丝必看！ LABUBU的创作者龙家升今次带来6幅全新画作，以北京故宫御花园及香港油麻地榕树头为创作灵感，将北京与香港两地的城市记忆连结起来。对粉丝而言，这次不只是看展，更是近距离走进龙家升的创作世界。