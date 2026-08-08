扫货攻略更新！ 百佳「8月8日百佳日」强势回归 全单88折门槛降至$100 暑期囤货更划算

每次来香港，除了打卡、美食和买手信，超市同样是不少旅客必去的一站。无论是人气零食、限定口味饮品，或是各种生活好物，随时逛着逛购物车就满了。百佳超级市场「8月8日百佳日」今日开锣，推出全单88折优惠，更将门槛降低至港币100元，想买什么直接放进购物车，不用再边逛边计数。

88折人有份 满$100即享优惠

今年百佳日诚挚升级！顾客于百佳及旗下超市门市单次购物满港币100元，即可享全单88折优惠^；FOOD PARC及GREAT FOOD HALL则只需消费满港币300元，也同样能享用优惠。门槛比以往更低，无论想囤热门点心、泡面、饮品，或是顺手补充家居日用品，小买小扫都能享受到折扣！