三款有機養生好物 同台亮相

努力工作的同時，也不要忘記對自己好一點，特別是吃下肚的食品，絕對不能隨便。若想為繁忙生活增添一點天然養分，不妨來一趟美食博覽，探索能為生活注入健康元素的有機食材。

來自蒙古國原始森林的Hushkhan野生有機雪松子產自遠離市區逾1,500公里的蒙古國原始林區，於極端溫差下自然累積獨特奶油堅果香，其細膩口感於市面上難得一見。它富含植物性Omega-3、6、9，以及高蛋白質與高纖維，有助維持心血管健康、增加飽腹感與促進腸道暢順，全部經人手逐粒揀選，粒粒得來不易。美食展優惠3包即減HK$60。