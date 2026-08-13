「家電．家居．博覽2026」TGC優惠全攻略 煤氣爐具低至6折 廚櫃套餐7折再9折

盛夏來臨，正是時候出發至全港矚目的「家電．家居．博覽2026」，為家庭升級家居設備、締造更舒適的生活空間！憑藉多年服務香港家庭的經驗，煤氣公司旗下品牌「Towngas Lifestyle名氣家」，今年再次強勢登場，為大家帶來大量震撼優惠，包括智能爐具、優質家電、一站式廚櫃及傢俬訂製服務等，更推出全新的「長者居家安全評估服務」，同時送出多重購物優惠及精選禮品！

煤氣爐具低至6折 「風火同步」智能煮食組合 勁慳高達$3,072 除了會場限定爐具優惠低6折，名氣家更隆重推出升級版智能聯動煮食組合套裝，只要爐火一開，抽油煙機隨即自動啟動，並根據火力大小即時調整抽風強度，毌需手動調整，既省心又能隨時保持廚房空氣清新，完美實現「風火同步」的智能煮食體驗，會場價只需HK$8,888即可入手。

指定家電激減高達$1,000 加送電子現金券及免費安裝服務 除了頂級智能爐具，TGC亦將優惠延伸至全屋家電。無論是人氣熱賣的浴暖寶，還是夏日必備的冷氣機、變頻雪櫃及前置式洗衣乾衣機等，應有盡有。會場購買更送高達HK$400電子現金券或免費安裝。

一站式全屋傢俬與廚櫃訂製 現場訂購廚櫃享全單額外9折 TGC憑藉豐富的廚房設計及裝修專業經驗，提供由度尺、設計、安裝到售後的一條龍服務。嚴選符合國際安全標準的板材與優質五金，並有專業顧問一對一跟進，提供1年保養。